Army of the Dead: il film uscirà anche in sala negli USA una settimana prima del rilascio su Netflix

Sembra che Netflix stia dando al film di Zack Snyder di prossima uscita, Army of the Dead, una vera finestra per uscire nelle sale cinematografiche. A quanto pare, il film sarà proiettato esclusivamente nelle sale cinematografiche a partire dal 14 maggio per una settimana prima della sua uscita su Netflix il 21 maggio.

Army of the Dead uscirà (per ora negli Stati Uniti. Non c’è info circa l’uscita in Italia), in circa 600 sale in totale, tra cui Cinemark, iPic, Landmark, Alamo Drafthouse, Harkins e Cinépolis. Tuttavia, AMC e Regal non offriranno il film.

Justin McDaniel, vicepresidente senior della strategia dei contenuti globali di Cinemark, ha affermato che la società non vede l’ora di collaborare con Netflix:

“Cinemark è entusiasta di lavorare con Netflix per offrire agli amanti del cinema l’opportunità di vedere Army of the Dead nelle nostre sale degli Stati Uniti. I fan di Zack Snyder adoreranno vivere l’azione in un ambiente cinematografico coinvolgente.”

Spencer Klein, capo della distribuzione di Netflix, ha aggiunto:

“Dopo il successo dei nostri test in sala a tiratura limitata con Cinemark per film come Ma Rainey’s Black Bottom, The Midnight Sky e The Christmas Chronicles 2, non vediamo l’ora di vedere nelle sale Army of the Dead”.

L’avventura è ambientata nel bel mezzo di un’epidemia zombie a Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per affrontare l’ultima missione rischiosa, avventurarsi nella zona in quarantena per portare a termine il più grande colpo mai tentato.

Il film è diretto da Zack Snyder, che ha servito anche come direttore della fotografia e come co-sceneggiatore, assieme a Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada). Army of the Dead è prodotto da Zack e Deborah Snyder con la loro Stone Quarry.

Nel cast del film Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Chris D’Elia (You, Undateable) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice). Il cast di Army of the Dead comprende anche Dave Bautista (Stuber, Guardians of the Galaxy), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), e Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur). Army of the Dead doveva uscire nell’inverno del 2020, ma ora sappiamo che lo vedremo il 21 maggio 2021. Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...