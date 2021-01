Army of the Dead: un giornale indiano lascia intendere il film Netflix di Zack Snyder uscirà a maggio

Secondo quanto riferito, il film di zombi di Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su Netflix a maggio.

L’heist-movie con gli zombi sarà la seconda incursione di Snyder nel genere dopo il suo popolare remake di Dawn of the Dead nel 2004. Army of the Dead seguirà un gruppo di mercenari, guidati da Dave Bautista, che tentano di entrare in un casinò di Las Vegas per rubare milioni di dollari al culmine di un’epidemia di zombi.

Netflix ha anche un prequel in lavorazione basato sul film di Snyder, cosa che indica la loro fiducia nel regista. Snyder ha un’enorme fanbase e sembra che Netflix stia puntando su questo per espandere il proprio pubblico. Army of the Dead è il secondo progetto di alto profilo dell’anno di Snyder. Il regista rilascerà anche il suo attesissimo taglio di Justice League e sembra che i fan non dovranno aspettare a lungo tra i due.

Secondo un ritaglio di giornale che evidenzia il ruolo di Huma S. Qureshi nel film, Army of the Dead di Snyder arriverà su Netflix a maggio 2021. Postato da Rex Overdrive, il ritaglio evidenzia il ruolo di Qureshi nel film. Menziona anche che il budget per Army of the Dead è di oltre $ 90 milioni, suggerendo la portata del film.

Qui sotto il ritaglio:

‘Army of The Dead’ May 2021! pic.twitter.com/wyITnAVq5L — Rex Overdrive (@RexOverdrive) January 31, 2021

L’annuncio nell’articolo che Army of the Dead uscirà a maggio arriva con poco clamore. Potrebbe essere che gli autori dell’articolo non fossero a conoscenza del fatto che una data di uscita per il film non era ancora stata annunciata.

Il modo in cui hanno ottenuto le informazioni non è chiaro, ma è possibile che la stessa Qureshi se lo sia lasciato sfuggire. Army of the Dead sarà solo uno dei tanti film pubblicati dallo streamer quest’anno, con un recente annuncio che afferma che Netflix prevede di rilasciare almeno un film a settimana.

