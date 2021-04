Army of the Dead: Zack Snyder e Dave Bautista parla del particolare tipo di zombie del film

Coloro che hanno visto il primo trailer di Army of the Dead di Zack Snyder sanno che Dave Bautista guiderà una squadra di soldati nella zona di quarantena per effettuare una rapina, ma come abbiamo potuto vedere dal trailer, non dovranno affrontare solo dei normali zombie.

I non morti nel mondo di Snyder sono conosciuti come Alpha e sono su un livello completamente diverso rispetto ai non morti che abbiamo visto in tanti altri progetti. Gli alfa sono veloci e potenti, ma soprattutto sono consapevoli di sé e questo pone alcuni dilemmi morali interessanti.

Snyder ha recentemente parlato con Empire della creazione degli Alpha e di come si distinguono dagli altri zombi nei film e in televisione.

Quanto a Bautista è stato chiesto un ulteriore approfondimento, l’attore ed ex-wrestler ha offerto un punto di vista completamente diverso su di loro.

“Sono fottuti supereroi zombi. Gli zombi Alpha sono veramente tosti. L’atletismo di alcune di queste persone [che interpretano gli Alpha], non l’ho mai avuto e non lo avrò mai in vita mia.”

L’avventura è ambientata nel bel mezzo di un’epidemia zombie a Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per affrontare l’ultima missione rischiosa, avventurarsi nella zona in quarantena per portare a termine il più grande colpo mai tentato.

Il film è diretto da Zack Snyder, che ha servito anche come direttore della fotografia e come co-sceneggiatore, assieme a Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada). Army of the Dead è prodotto da Zack e Deborah Snyder con la loro Stone Quarry.

Nel cast del film Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Chris D’Elia (You, Undateable) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Il cast di Army of the Dead comprende anche Dave Bautista (Stuber, Guardians of the Galaxy), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), e Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur).

Army of the Dead doveva uscire nell’inverno del 2020, ma ora sappiamo che lo vedremo il 21 maggio 2021.