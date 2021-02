Army of the Dead: Zack Snyder svela la data d’uscita ufficiale con il poster promozionale

Come ricorderete, tempo fa è venuto fuori un rumor sul film di zombi di Zack Snyder, Army of the Dead, che indicava sarebbe arrivato su Netflix a maggio.

L’heist-movie con gli zombi sarà la seconda incursione di Snyder nel genere dopo il suo popolare remake di Dawn of the Dead nel 2004. Army of the Dead seguirà un gruppo di mercenari, guidati da Dave Bautista, che tentano di entrare in un casinò di Las Vegas per rubare milioni di dollari al culmine di un’epidemia di zombi.

Netflix ha anche un prequel in lavorazione basato sul film di Snyder, cosa che indica la loro fiducia nel regista. Snyder ha un’enorme fanbase e sembra che Netflix stia puntando su questo per espandere il proprio pubblico. Army of the Dead è il secondo progetto di alto profilo dell’anno di Snyder. Il regista rilascerà anche il suo attesissimo taglio di Justice League e sembra che i fan non dovranno aspettare a lungo tra i due.

La notizia venne fuori da un ritaglio di un giornale che ha evidenziato il ruolo di Huma S. Qureshi nel film, lasciando intendere che Army of the Dead sarebbe arrivato su Netflix a maggio 2021. Adesso il regista pare aver confermato la cosa.

L’avventura è ambientata nel bel mezzo di un’epidemia zombie a Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per affrontare l’ultima missione rischiosa, avventurarsi nella zona in quarantena per portare a termine il più grande colpo mai tentato.

Il film è diretto da Zack Snyder, che ha servito anche come direttore della fotografia e come co-sceneggiatore, assieme a Joby Harold (King Arthur – Il potere della spada). Army of the Dead è prodotto da Zack e Deborah Snyder con la loro Stone Quarry.

Nel cast del film Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Chris D’Elia (You, Undateable) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Il cast di Army of the Dead comprende anche Dave Bautista (Stuber, Guardians of the Galaxy), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Ana De La Reguera (Cowboys and Aliens, Narcos), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), e Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur).

Army of the Dead doveva uscire nell’inverno del 2020.

