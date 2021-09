Army Of Thieves: Matthias Schweighöfer ed Nathalie Emmanuel parlano delle differenze col film di Snyder

All’inizio di quest’anno, Zack Snyder ha lanciato il suo primo film originale in quasi un decennio: l’epico heist-zombi movie Army Of The Dead, che ha visto un gruppo di mercenari entrare in una Las Vegas devastata dai non morti in cerca di un bottino di $ 200 milioni.

Ovviamente, la missione va terribilmente storta e l’equipaggio, guidato dallo Scott Ward di Dave Bautista, viene lasciato a lottare per la propria vita nella post-apocalittica Sin City, tra cui lo scassinatore di Matthias Schweighöfer, Dieter. E per i fan che si sono particolarmente affezionati a Dieter, è in arrivo uno spin-off, Army Of Thieves, prodotto da Snyder e diretto dallo stesso Schweighöfer.

Ambientato anni prima degli eventi di Army Of The Dead, Army Of Thieves segue il maestro scassinatore in un precedente ambizioso lavoro di rapina, dove ha lavorato al fianco, e infatuato, della Gwendoline di Nathalie Emmanuel.

Anche se c’è del tessuto connettivo, tra i due film, l’uomo dietro di esso promette un’esperienza diversa dall’horror d’azione di Snyder.

“Parlo costantemente con Zack”, dice Schweighöfer a Empire. “Soprattutto su cosa potrebbe esserci di diverso da Army? Fa parte dell’universo, ma è un film completamente diverso. È un film di rapina con una componente avventurosa.”

Ok, ma la differenza sostanziale qual è rispetto al film di Zack Snyder?

“Non ci sono davvero zombi”, dice Emmanuel, anche se l’epidemia di Las Vegas è iniziata mentre Thieves si svolge. “Vediamo che sta accadendo da qualche altra parte, ma è rilevante solo perché è un potenziale pericolo per il mondo intero.”

