Army of Thieves: Zack Snyder condivide le prime immagini dal prequel di Army of the Dead

Dopo il divertente Army of the Dead di Netflix, il gigante dello streaming e il regista Zack Snyder – che ormai sappiamo avere il super-potere di polarizzare l’opinione degli spettatori quando realizza un film (per quanto riguarda la critica ci sono state molte opinioni positive sul suo ultimo zombie movie) – hanno condiviso le prime immagini di Army of Thieves, il film diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer che farà da preludio agli eventi di Army of the Dead.

Le uniche fondamentali informazioni circa questo film provengono dalla pagina su Netflix, che recita: “In questo prequel di “Army of the Dead”, una donna misteriosa recluta il bancario Dieter per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa“.

Annunciato oggi, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen e Noémie Nakai recitano al fianco di Matthias Schweighöfer in Army of Thieves.

La sceneggiatura di Shay Hatten e la storia è di Zack Snyder e Shay Hatten. I produttori del film prequel includono Zack Snyder e Deborah Snyder.

Potete vedere le immagini qui sotto:

Meet the Army of Thieves. 💰🔐💰🔐

The action-packed prequel to Army of the Dead, directed by and starring Matthias Schweighöfer, is coming soon to Netflix. #ArmyOfThieves pic.twitter.com/hwCNYmbLwC — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 7, 2021

