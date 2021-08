Army of Thieves: Zack Snyder rivela un nuovo teaser e la data d’uscita

Volete sapere quando il prequel di Army of the Dead di Zack Snyder sarà presentato in anteprima su Netflix? Non c’è più domande da farsi, infatti lo stesso Snyder ha rivelato la data di uscita di Army of Thieves in un video teaser sul suo account Twitter.

POtete vederlo qui sotto:

ARMY OF THIEVES globally on Netflix OCTOBER 29 #ArmyofThieves pic.twitter.com/QzFSkCwhPe — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 23, 2021

Dopo il divertente Army of the Dead di Netflix, il gigante dello streaming e il regista Zack Snyder – che ormai sappiamo avere il super-potere di polarizzare l’opinione degli spettatori quando realizza un film (per quanto riguarda la critica ci sono state molte opinioni positive sul suo ultimo zombie movie) – hanno condiviso le prime immagini di Army of Thieves, il film diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer che farà da preludio agli eventi di Army of the Dead.

Le uniche fondamentali informazioni circa questo film provengono dalla pagina su Netflix, che recita: “In questo prequel di “Army of the Dead”, una donna misteriosa recluta il bancario Dieter per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa“.

Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen e Noémie Nakai recitano al fianco di Matthias Schweighöfer in Army of Thieves.

La sceneggiatura di Shay Hatten e la storia è di Zack Snyder e Shay Hatten. I produttori del film prequel includono Zack Snyder e Deborah Snyder.

