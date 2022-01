Arnold Schwarzenegger è Zeus in un poster per un nuovo progetto misterioso in arrivo a febbraio

Arnold Schwarzenegger è Zeus in un poster per un nuovo progetto misterioso in arrivo a febbraio. Schwarzenegger ha affrontato più della sua giusta quota di ruoli mitici durante la sua carriera, in particolare quello di Conan il Barbaro nel film del 1982.

In effetti Schwarzenegger stesso è a questo punto un’icona che ha raggiunto quasi una qualità mitica come star del cinema. Ovviamente la maggior parte dei film che hanno reso Schwarzenegger iconico sono The Terminator, Total Recall, Predator, True Lies e altri, sono ormai lontani nel passato.

Negli ultimi anni l’attore ha infatti assunto un ruolo più di figura generale della cultura pop, apparendo in video casuali per distruggere cose con carri armati o rimproverare le persone di non essersi vaccinate, mentre occasionalmente gira un film in cui si appoggia principalmente alla classica dinamica d’azione dell’eroe in modo ammiccante e talvolta anche meta.

Ma sembra che Schwarzenegger sia ora pronto a lanciare un nuovo progetto che lo lancerà finalmente nel regno del mitico in un senso molto letterale.

L’attore ha appena condiviso un nuovo poster su Twitter in cui è scelto per interpretare Zeus, mentre promette l’arrivo di un nuovo progetto a febbraio.

Potete vedere la locandina qui sotto:

