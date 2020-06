Arnold Schwarzenegger porterà a compimento l’ultimo progetto di Stan Lee intitolato “Superhero Kindergarten”

Arnold Schwarzenegger è destinato a diventare un “investitore importante” nella società globale di media per bambini Genius Brands International come parte del suo accordo per produrre e recitare nella serie animata per bambini della società, Superhero Kindergarten di Stan Lee.

Le azioni dei marchi Genius quotate in borsa sono aumentate di quasi il 10% nelle negoziazioni di lunedì, e stando all’annuncio che ha detto che Schwarzenegger ha scelto di acquistare azioni ordinarie Genius Brands come anticipo rispetto alla sua partecipazione agli utili nello show, ci aspettavamo questo tipo di coinvolgimento.

Lo spettacolo sarà presentato in anteprima nel 2021 negli Stati Uniti su Amazon Prime. Creato da Stan Lee come uno dei suoi progetti finali, lo spettacolo è coprodotto da Genius con il gruppo cinese Alibaba, Lee POW! Entertainment e Schwarzenegger Oak Productions. Schwarzenegger interpreta anche il personaggio principale. Il co-creatore di Deadpool, Fabian Nicieza, sta scrivendo la serie.

Schwarzenegger ha affermato di essere “onorato di aiutare a realizzare la visione di Stan di creare una serie di cartoni animati per bambini che non solo intrattiene con avventure da supereroi, ma impartisce anche lezioni preziose sull’importanza della salute, dell’esercizio fisico, dell’alimentazione, dell’antibullismo e della diversità“.

Andy Heyward, CEO di Genius Brands, con sede a Beverly Hills, ha affermato che avere l’attore ed ex governatore della California come portavoce del progetto “è un omaggio alla sua fiducia sia nella serie che in Genius Brands”.

