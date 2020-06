Arnold Schwarzenegger si rivolge agli americani parlando delle questioni che in questi giorni stanno scuotendo gli Stati Uniti

Con un lungo post pubblicato su The Atlantic, l’ex Governatore della California Arnold Schwarzenegger si è rivolto a tutti gli americani parlando delle questioni che in questi giorni stanno scuotendo il paese a stelle e strisce.

Nel post dal titolo “L’America che amo deve fare di meglio”, l’attore, produttore, imprenditore ed ex culturista di origini austriache mostra il suo schieramento e si definisce in favore dei manifestanti, quelli stessi che in questi giorni stanno facendo sentire la propria voce lungo gli Stati Uniti, a seguito dell’ennesimo abuso di potere delle forze dell’ordine nei confronti di una persona facente parte della comunità afro-americana.

Il post è davvero molto lungo, e l’idea era di riportarvi solo degli estratti cercando di trovare i passi più significativi, ma abbiamo pensato che fosse tutti estremamente significativo, quindi qui sotto vi riportiamo l’intervento per intero tradotto da noi.

“Sono immigrato in America nel 1968. Avevo sognato di venire qui dal momento in cui ho visto le immagini degli Stati Uniti alla scuola elementare. Per me, le foto e il film dove vedevo grattacieli torreggianti, enormi ponti, ampie autostrade e Hollywood rappresentavano una terra di opportunità illimitate. Ho deciso che quello era il posto a cui appartenevo. L’America era nel mezzo di una corsa verso la luna e alla fine del 1968, abbiamo visto gli astronauti coraggiosi lanciarsi nei cieli col primo volo dell’equipaggio dell’Apollo. La loro missione sembrava dimostrare che questo era veramente un paese senza limiti.

Ma nel 1968, come nuovo immigrato, sono rimasto scioccato nell’apprendere che il paese che avevo sognato fin dall’infanzia non era perfetto. Non era nemmeno vicino. I manifestanti sono scesi in piazza per far senitre la propria voce sulla disastrosa guerra del Vietnam, sulle politiche razziste in tutto il paese, sulla disuguaglianza delle donne. Un pazzo razzista, George Wallace, si è candidato alla presidenza per tenere giù molti americani, separati dalle opportunità che mi hanno portato qui. Due grandi voci di speranza, Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy, furono messi a tacere dai malvagi assassini.

Sabato abbiamo visto di nuovo coraggiosi astronauti lanciarsi nello spazio. E ancora una volta, le nostre strade si sono riempite di manifestanti che stanno combattendo un sistema che li limita. I giorni scorsi hanno mostrato un altro brutale promemoria che l’America non è perfetta. Credo ancora che siamo il più grande paese del mondo, ma siamo al meglio quando ci guardiamo allo specchio, affrontiamo i nostri demoni e li gettiamo via per diventare un po’ migliori ogni giorno.

I manifestanti che vediamo nelle strade non odiano l’America. Ci stanno chiedendo di essere migliori. Chiedono a nome dei nostri compagni americani che non hanno più voce: Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd e molti altri. Quando ho visto l’orribile video della morte di Floyd, la prima cosa a cui ho pensato è stato il video di Eric Garner che ha perso la vita per il crimine di vendita di sigarette. Questi non erano criminali pericolosi nella lista dei “più ricercati”, ma questi incidenti non sono così rari come dovrebbero essere.

Deve finire. Ci vuole una migliore formazione per gli agenti di polizia. Ci vuole più agenti di polizia davvero bravi, che spingono per il cambiamento. Tutto questo deve finire. Questo non è un attacco agli agenti di polizia. È una critica a un sistema rotto. Mio padre era un ufficiale di polizia. Ho sempre fatto il tifo per gli agenti di polizia. Ma puoi essere un fan di qualcosa e vedere anche ciò che c’è sbagliato al suo interno. Ed è chiaro che qualcosa non va.

Il mio amico Erroll Southers, che ha trascorso la sua carriera nelle forze dell’ordine e ha prestato servizio nel dipartimento di sicurezza nazionale della mia amministrazione, ha scritto oggi: ‘Sono ancora nervoso quando ricevo una telefonata inaspettata a un’ora dispari, sperando che mio figlio, mio ​​fratello o un mio parente non è diventino il prossimo hashtag’. Pensateci. Erroll Southers è un professore all’USC, un ex agente dell’FBI, un uomo in gamba in tutti i sensi e, a causa del colore della sua pelle, quando il suo telefono squilla nel cuore della notte, il suo primo pensiero è che suo figlio o il fratello potrebbe essere la ragione per la prossima marcia.

Non riesco nemmeno a capire quell’esperienza. Se i miei figli mi chiamassero in piena notte sarei contento, o forse, se sono stati a una festa, semplicemente mi farei una risata. È del tutto ingiusto che per gran parte della nostra popolazione, quelle chiamate portino ansia. È sbagliato, ingiusto, ed è per questo che la gente marcia oggi.

È nostro dovere ascoltarli. Non possiamo ignorare i problemi di disuguaglianza in questo paese. Nessuno può affermare con una faccia seria che i bambini neri e marroni nelle città ricevono un’istruzione pari a quella che ricevono i bambini in periferia. Nessuno può negare che le minoranze si trovano dalla parte sbagliata del nostro sistema giudiziario in numero disuguale. Nessuno con un cuore può guardare questi omicidi e non provare profonda tristezza, rabbia e persino colpa. È molto facile vedere gli edifici in fiamme, le aziende distrutte e distogliere lo sguardo dal significato delle proteste, o scartarle del tutto. Credetemi, odio le rivolte tanto quanto chiunque, e la violenza deve finire adesso. Le aziende e le auto in fiamme non hanno portato cambiamenti significativi dopo Watts o il 1968 o i disordini del 1992, e non porteranno cambiamenti oggi. Questi vandali distraggono solo dall’importante messaggio delle proteste.

Ma noi americani non possiamo lasciare che il fumo oscuri i veri problemi che dobbiamo affrontare. Non è un lavoro facile, guardarsi allo specchio. Come americani patriottici, vogliamo credere che la nostra nazione sia oltre il razzismo. Come individui, non vogliamo credere che nutriamo sottili stereotipi e pregiudizi. E’ importante, perché la grandezza dell’America non proviene dallo status quo; deriva dalla nostra costante lotta per mantenere la nostra promessa.

Questo, per me, non è un problema politico. È un problema patriottico. Quando Thomas Jefferson scrisse che ‘tutti gli uomini sono creati uguali’, il nostro paese certamente non ha mantenuto la promessa. Ma generazioni da allora hanno spinto i confini, portando l’uguaglianza sempre più vicina alla realtà. Questa è la storia americana, e dobbiamo ricordare che è una storia dolorosa per chiunque lasciato fuori dalla promessa.

Quando mi sono trasferito qui nel 1968, pensavo di venire nel più grande paese del mondo. Ero. Allora non sapevo molto della disuguaglianza della nazione, ma da allora ho imparato molto. Questa conoscenza non mi fa amare di meno l’America, ma mi fa venire voglia di lottare ancora di più per il nostro Paese. Ho cercato di fare la mia piccola parte, sostenendo i programmi di doposcuola nelle nostre città e, quando ero governatore, risolvendo una causa di vecchia data per garantire che tutti gli studenti avessero insegnanti qualificati, libri di testo e scuole sicure, pulite e funzionali. Ma oggi so che tutti possiamo fare di più.

‘Ogni volta che viene costruito un edificio, di solito hai un architetto che disegna un progetto e quel progetto funge da modello, come guida e un edificio non è ben eretto senza un progetto buono e solido’, Martin Luther King Jr. lo disse a un gruppo di studenti laureandi nel 1967. Abbiamo bisogno di un progetto adeguato e solido per sistemare il nostro paese. Quando abbiamo costruito il sistema autostradale interstatale, abbiamo fatto un piano. Sapevamo che il lavoro avrebbe richiesto decenni, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma lo abbiamo fatto comunque. Se possiamo farlo per migliorare le nostre strade, possiamo farlo per rendere la nostra società più equa.

Il patriottismo non è solo l’amore cieco per la nostra bandiera. È il lavoro che facciamo per migliorare il nostro Paese, per ogni americano. Voglio l’opportunità illimitata che mi ha attirato qui nel 1968 per tutti gli americani, indipendentemente dal colore della pelle. E la prossima volta che invieremo un razzo nello spazio, mostrando al mondo che possiamo superare i limiti della nostra atmosfera, voglio che ogni bambino in una scuola del centro città lo veda come un simbolo della possibilità che li attende, invece di un simbolo di un’America che non appartiene a loro.

Possiamo fare di meglio. Dobbiamo essere disposti ad ascoltare, ad imparare, a guardarci allo specchio e vedere che nessuno di noi è perfetto. Dobbiamo essere disposti a vederci come americani e non come nemici. Dobbiamo essere disposti a sederci e fare il duro lavoro di riforma senza preoccuparci delle stupide linee di partito. Sono pronto ad ascoltare e lavorare per rendere l’America migliore. E tu?”