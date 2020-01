Arrow 8: ecco la sinossi e le immagini da Green Arrow and the Canaries

Siamo a solo un giorno dalla conclusione di Crisi sulle Terre Infinite e la The CW sta già guardando avanti in alcuni modi significativi.

Con Arrow, che ha solo due episodi rimasti nella sua corsa, ciò comporterà la creazione di una potenziale serie di spin-off, il cui capostipite è Green Arrow and the Canaries – e ora vediamo per la prima volta cosa ciò comporterà.

Oggi la The CW ha pubblicato una grande serie di prime immagini dall’episodio “Green Arrow and the Canaries”, ovvero la penultima puntata della nuova e ultima stagione di Arrow. Le foto mostrano il nuovo mondo in cui Laurel Lance (Katie Cassidy), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Mia Queen (Katherine McNamara) opereranno, con alcuni personaggi nuovi.

Le foto introducono anche un nuovo personaggio di nome Bianca Bertinelli (Raigan Harris), un nome che sicuramente farà alzare un sopracciglio i fan di Helena Bertinelli / Cacciatrice. Anche se non è chiaro quale sia il legame tra Bianca e Helena in Arrow (interpretata da Jessica de Gouw), la sua inclusione nel pilot suggerisce certamente che la serie che mira a un defacto Birds of Prey.

Potete dare un’occhiata alla sinossi della puntata qui sotto:

“STAR CITY 2040 – È l’anno 2040 a Star City e Mia Queen (Katherine McNamara) ha tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Tuttavia, quando Laurel (Katie Cassidy) e Dinah (Juliana Harkavy) si presentano di nuovo improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una svolta scioccante e il suo mondo perfetto viene sconvolto. Laurel e Dinah stanno seguendo una vittima di rapimento con legami diretti con Mia e hanno bisogno del suo aiuto. Sapendo che cambierà tutto, Mia non può fare a meno di essere un eroe e lei, Laurel e Dinah si uniranno ancora una volta per salvare la città.”

Qui sotto potete vedere le immagini:

