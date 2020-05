Arrowverse: CW progetta il prossimo crossover fra Superman e Batwoman

La CW ha annunciato che intende mettere in onda il suo prossimo crossover DC Comics nel primo o nel secondo trimestre del 2021.

Lo ha annunciato giovedì il presidente e CEO, Mark Pedowitz, in una dichiarazione:

“Non accadrà a dicembre, ma accadrà, speriamo, nel primo o nel secondo trimestre del 2021″, ha detto Pedowitz. “Sarà un evento più piccolo del solito. Stiamo già programmando un evento di due ore. Stiamo parlando di vedere Superman e Batwoman insieme a questo punto, con molti personaggi provenienti da altri spettacoli. Ma ancora una volta, i tempi sono influenzati su tutta la linea, ma stiamo pianificando un periodo tra metà-fine primo quarto, inizio secondo trimestre, affinché ciò accada.”

Un crossover più piccolo con solo Superman e Batwoman assomiglierebbe probabilmente al primo crossover DC Comics della CW nel 2014, “Flash vs Arrow”. Ruby Rose attualmente interpreta l’eroina protagonista di “Batwoman”, mentre Tyler Hoechlin interpreta l’Uomo d’acciaio in “Supergirl” e riprenderà il ruolo nel prossimo “Superman & Lois”, che dovrebbe essere lanciato a gennaio.

La notizia arriva da un annuncio più ampio in merito alle modifiche apportate al prossimo calendario della CW a causa della pandemia di coronavirus. Dato che le produzioni continuano a essere chiuse, la rete ha deciso di conservare quasi tutti i programmi di script originali fino al gennaio 2021, scegliendo invece di mandare in onda una raccolta di spettacoli acquisiti e non programmati in autunno.

