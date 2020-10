Arrowverse: in arrivo 4 serie per il 2021

Se sul grande schermo i personaggi DC Comics stanno facendo fatica nel creare un universo condiviso solido, d’altra parte abbiamo un universo narrativo ben organizzato sul piccolo schermo con le varie serie targate The CW, che iniziò tutto con Arrow nel lontano 2012.

Ad oggi questo universo narrativo conta non poche serie, di cui quattro torneranno sicuramente nel 2021 e la cui premiere è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Le serie in questione sono The Flash con la settima stagione, Black Lightning con la quarta, Batwoman con la seconda (che vedrà il debutto di Javicia Leslie nei panni del personaggio dopo l’abbandono di Ruby Rose) e il debutto di Superman & Lois con la prima stagione in assoluto. Le rispettive premiere sono state fissate per giovedì 23 febbraio, lunedì 8 febbraio, domenica 17 gennaio e sempre il 23 febbraio dubito dopo l’inizio di The Flash 7.

Curiosi di vedere cos’ha in serbo The CW?

Fonte: ScreenRant

