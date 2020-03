Arrowverse: Marc Guggenheim anticipa lo sviluppo del crossover del prossimo anno

Nonostante alcune speculazioni sul fatto che l’universo televisivo di successo interconnesso dei personaggi DC Comics della The CW si sarebbe preso un anno di pausa dagli eventi crossover in seguito a Crisi sulle Terre Infinite, il co-creatore di Arrow, Marc Guggenheim, che funge da showrunner dei crossover, ha detto ai fan su Twitter oggi che scrittori e produttori sanno già quale sarà il loro prossimo.

Ovviamente non ha formito alcun indizio sulla natura del prossimo crossover – che secondo alcuni probabilmente avrà luogo alla fine di novembre o all’inizio di dicembre 2020, ma non secondo noi – lasciando i fan a speculare nei commenti.

Ci sono alcuni crossover DC che sembrano abbastanza ovvi, secondo alcune riflessioni, ma è anche vero che l’ovvietà storicamente non è mai stata una grande amica della previsione effettiva quando si parla dell’Arrowverse. Anche se noi avevamo previsto il crossover “Invasione!”, difficilmente avremmo potuto prevedere “Crisi sue Terra-X”, “Altrimondi” o “Duetto”, ma Crisi sulle Terre Infinite invece era paventato da anni all’interno del DCTVU. Il prossimo crossover, quindi, potrebbe essere qualcosa di già fatto intendere all’interno dell’universo espanso? O magari qualcosa d’inaspettato?

Potete dare un’occhiata qui sotto al tweet:

We already know what next year's crossover will be. https://t.co/qru4Rf9KOX — Marc Guggenheim (@mguggenheim) March 12, 2020

Fra le risposte più divertenti a questa informazione c’è il tweet della bella star di Legends of Tomorrow, Caity Lotz, che ha risposto: “Aspetta, lo facciamo?!“.

Wait we do?! — Caity Lotz (@caitylotz) March 12, 2020

😏 — Marc Guggenheim (@mguggenheim) March 12, 2020

Il primo crossover in assoluto avvenne quando The Flash e Arrow erano gli unici spettacoli DC su The CW. Intitolata “Flash vs. Arrow”, la storia in due parti ha messo la coppia contro dei cattivi di rispettivamente di entrambi, e l’uno contro l’altro.

Poi venne “Leggende di Oggi e Leggende di Ieri” che servì come pilota backdoor per DC’s Legends of Tomorrow , e contrappose Rip Hunter, Hawkman, Hawkwoman e gli eroi di Arrow e The Flash a Vandal Savage.

L’anno seguente, Supergirl si unì al divertimento in “Invasione!”, che introdusse Dominatori come villain su Terra-1. Il Flash, che era apparso in un episodio di Supergirl, la reclutò per aiutare gli eroi della Terra-1 a capire come affrontare le minacce aliene.

L’anno successivo ci fu Crisi su Terra-X che vide il matrimonio di Barry Allen e Iris West venir interrotto da malvagi doppelganger degli eroi dell’Arrowverse provenienti da una Terra alternativa dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e Oliver Queen è diventato il Fuhrer. Con la speranza di rapire e dissezionare Supergirl per fare un trapianto di cuore alla loro versione di Kara Zor-El, si scontrano con gli eroi perdendo, e alla fine entrambi Barry e Iris e anche Oliver e Felicity si sposano.

Poi è arrivato Altrimondi, dove Monitor ha testato Flash e Green Arrow per vedere se fossero idonei ad aiutarlo nell’imminente Crisi. L’essere cosmico dona il Libro del Destino capace di riscrivere la realtà a un malvagio dottore che, tra le altre cose, scambia le menti ei poteri di Oliver e Barry. Quella storia ha funzionato come un preludio agli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, che ha riunito tutti gli spettacoli DC dell The CW, nonché ha presentato numerosi cameo da film e serie TV della DC del passato, tra cui Smallville, Superman Returns, Batman e The Flash degli anni ’90.

