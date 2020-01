Arrowverse: nuovi trailer anticipano la vita post-Crisi delle serie DC della The CW

Crisi sulle Terre Infinite è ufficialmente giunto al termine e l’evento crossover dell’Arrowverse di 5 ore ha cambiato per sempre il multiverso DCTV della The CW per gli anni a venire.

Sin dalla fine del pilot di The Flash, il franchise DC di Greg Berlanti ha stuzzicato circa l’arrivo della Crisi sul piccolo schermo. La rete ha aumentato l’aspettativa verso di essa attraverso il crossover Elseworlds nel 2018, ma attraverso la stagione 8 di Arrow e la stagione 6 di Flash, gli spettatori hanno visto due delle serie principali dell’Arrowverse gettare le basi per quello che sarà un cambio delle regole di gioco per un crossover.

Mentre la prima metà della stagione volgeva al termine, il crossover è iniziato a dicembre quando il multiverso è stato eliminato dall’Anti-Monitor (LaMonica Garrett). Ma con le puntate di questa settimana hanno visto i restanti eroi dell’Arrowverse riunirsi e combattere la loro ultima battaglia.

Quando il crossover è giunto alla sua fine, l’elemento centrale della trama si è concretizzato con la nascita di un nuovo universo condiviso. Ma con una nuova realtà è arrivata anche una nuova storia e un nuovo passato, visto che i mondi ora si sono fusi in un’unica realtà per gli eroi della The CW, lasciando comunque realtà alternative esistenti agli altri show DC degli altri network.

Secondo i produttori esecutivi, Crisi sulle Terre Infinite sarebbe dovuto sviluppare attraverso alcune delle stagioni rimanenti di altri spettacoli a causa del massiccio cambiamento dello status quo.

Dato che tutte e cinque le parti sono ora andate in onda, la The CW sta cominciando a mostrare ciò che è in procinto di arrivare. Dopo la messa in onda della conclusione di due ore, il network ha pubblicato i trailer dei prossimi episodi di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman. Uno dei più importanti trailer della scaletta è il primo closer-look al penultimo episodio di Arrow che fungerà da pilot backdoor per la serie spin-off Green Arrow an the Canaries.

Mentre la serie Superman & Lois è stata ordinata della The CW questa settimana, il destino dello spinoff di Arrow rimane incerto.

Potete un’occhiata a tutti e sei i trailer qui di seguito:

Resta da vedere quanto le rispettive seconde metà di tutti gli spettacoli affronteranno l’effetto post-crisi. Con The Flash e Supergirl sopravvissuti alla versione TV di Crisi sulle Terre Infinite, a differenza dell’incarnazione fumettistica, i loro primi episodi saranno quelli che affronteranno principalmente le conseguenze. Black Lightning, che in precedenza era l’unica serie DCTV della The CW a non essere collegata in nessuno degli altri show dell’Arrowverse, avrà sicuramente un nuovo ruolo da protagonista in questa nuova realtà.

Essendo stato il crossover più ambizioso di tutti i tempi per la The CW, solo il tempo dirà quali avventure crossover attendono l’Arrowverse da qui in avanti. Visto che la Crisi è giunta al termine, gli spettacoli saranno ora in grado di tornare a concentrare la maggior parte dei loro episodi sui rispettivi archi narrativi delle proprie stagioni. Ma poco ma sicuro, Crisi sulle Terre Infinite avrà probabilmente un grande effetto su tutti gli spettacoli dell’Arrowverse per il resto della stagione e forse anche più avanti.

