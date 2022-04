Arrowverse: un rapporto lascia intendere alcuni spettacoli verranno cancellati

L’Arrowverse ha avuto la sua giusta dose di alti e bassi nel corso degli anni, ma il franchise DC TV sembra essere sul punto di affrontare la sua più grande sfida, dato che il network The CW è stato messo in vendita da WarnerMedia e Paramount.

Questo sviluppo significa che le cose stanno per farsi complicate per diversi spettacoli dell’Arrowverse che non sono stati ancora rinnovati, vale a dire Batwoman e Legends of Tomorrow.

L’attuale stato di limbo degli spettacoli della The CW ha portato a un’appassionata campagna sui social media da parte degli autori dei rispettivi programmi per richiamare l’attenzione della rete per i loro rinnovi. La stanza degli sceneggiatori di Batwoman in precedenza aveva guidato una campagna su Twitter per il suo potenziale rinnovo della Stagione 4, seguita da uno sforzo di una settimana da parte del team di Legends.

Mentre i fan aspettano gli annunci ufficiali di rinnovo, un nuovo rapporto potrebbe fare luce sull’argomento.

Deadline ha condiviso un nuovo aggiornamento sugli spettacoli dell’Arrowverse che sono attualmente nella “bolla” circa i rinnovi per la prossima stagione. Mentre Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi e Gotham Knights sono in analisi adesso per ponderare se rinnovarli o meno, è stato rivelato che solo la metà dei quattro progetti ce la farà, indicando che gli altri due non verranno rinnovati.

Deadline ha ipotizzato che Batwoman e Gotham Knights siano ambientati nello stesso universo, il che significa che uno di loro potrebbe essere scelto per la stagione 2022-2023. Per quanto riguarda Legends, la fonte ha sottolineato che sarebbe una “decisione difficile”, citando il fatto che lo spettacolo sta “invecchiando” e ha subito diversi cambi di cast durante la sua corsa.

Anche se i quattro spettacoli dell’Arrowverse sono in considerazione per essere rinnovati, questo sviluppo rappresenta sicuramente una cattiva notizia per loro. Sulla base della formazione attuale e del rapporto di Deadline, c’è la possibilità che Batwoman e Legends of Tomorrow possano finire per essere cancellati.

Dato che Naomi è uno spettacolo relativamente nuovo, è possibile che il progetto possa almeno ricevere un’altra stagione per concludere la sua corsa. Il fatto che Gotham Knights della DC abbia appena ricevuto un ordine per un pilota potrebbe indicare che lo spettacolo non è un candidato per la cancellazione.

Per quanto riguarda Batwoman e Legends of Tomorrow, è possibile che la The CW possa annunciare delle stagioni finali ridotte per questi spettacoli, considerando la lunga storia della rete nel mostrare addii veri e propri per i progetti dell’Arrowverse. Arrow e Supergirl hanno ricevuto entrambi lo stesso trattamento, quindi è ragionevole presumere che la coppia di spettacoli DC subirà un commiato simile.

Tuttavia, la difficile situazione che circonda la vendita della rete potrebbe ostacolare la cosa, portando così cattive notizie per i fan irriducibili di Batwoman e Legends. A questo punto, dato che ancora nulla è stato scolpito nella pietra, potrebbe ancora avvenire una spinta tardiva per il rinnovo di Batwoman e Legends. In caso contrario, altri spettacoli come The Flash e Superman & Lois potrebbero offrire almeno un episodio crossover ad ogni spettacolo per concludere le rispettive trame.

