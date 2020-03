Artemis Fowl: ecco il nuovo trailer dell’adattamento di Kenneth Branagh

La Disney ha pubblicato un trailer ufficiale del film di Artemis Fowl di Kenneth Branagh.

L’adattamento cinematografico dei romanzi fantasy fantascientifici di Eoin Colfer è in fase di sviluppo dal 2001, ma non ha iniziato a progredire fino a quando Branagh non ha firmato per la regia con la Disney nel 2015. Lo studio aveva inizialmente pianificato di rilasciare Artemis Fowl nelle sale la scorsa estate e aveva anche iniziato presto a giocare col marketing quando ha lasciato uscire il teaser trailer nel novembre del 2018. Alla fine, tuttavia, il film è stato posticipato al 2020 a seguito delle modifiche apportate a Programma della Disney a seguito dell’acquisizione della Fox.

Nonostante il ritardo, non ci sono stati segni di problemi o segnalazioni di alcun tipo di riprese aggiuntive di Artemis Fowl. A quanto pare, Disney ha semplicemente aspettato a ricominciare col marketing.

Quindi ora lo studio ha rilasciato finalmente il trailer ufficiale, e (non a caso) giusto in tempo per poter iniziare lo screening al cinema con l’avventura fantasy d’animazione della Pixar, Onward, alla fine di questa settimana.

Potete vedere il trailer qui sotto:

E qui sotto il poster promozionale:

Basato sul primo libro della serie omonima di Eoin Colfer, e diretto da Kenneth Branagh, Artemis Fowl della Disney ha iniziato le riprese principali e girerà in Inghilterra, Irlanda del Nord e Ho Chi Minh City. Il libro è stato adattato per lo schermo dal premiato drammaturgo Conor McPherson.

Il genio dodicenne Artemis Fowl si ritrova in un campo di battaglia. La star nascente Ferdia Shaw interpreterà il protagonista, con Lara McDonnell (“Love, Rosie”) che interpreterà il capitano Holly Short, un elfo esuberante e vivace, che viene rapito da Artemis per un riscatto di oro fatato. Nel mondo fatato sotterraneo di Haven City, la vincitrice del premio Oscar Dame Judi Dench (“Skyfall”) interpreterà il comandante Root, il capo della divisione di ricognizione del LEPrecon, la polizia delle fate, e Josh Gad (“La bella e la bestia”) interpreterà Mulg Diggums, un nano cleptomane, che tenta di aiutare a salvare Holly.

Sul livello terra, Nonso Anozie (Cenerentola) interpreta la guardia del corpo della famiglia Fowl, di nome Butler, e Tamara Smart (La peggiore strega) interpreta la nipote di Butler, Juliet. Miranda Raison (Omicidio sull’Orient Express) interpreta la madre di Artemide, Angeline.

Nel resto del cast Josh McGuire (About Time), Hong Chau (Downsizing), Nikesh Patel (London Has Fallen), Michael Abubakar (Trust Me), Jake Davies (Una giovane mente brillante), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (Dread), Simone Kirby (Alice attraverso lo specchio), Sally Messham (Allied) e Adrian Scarborough (Les Misérables).

Branagh ha portato con se diversi membri del suo team creativo, tra cui Haris Zambarloukos, direttore della fotografia; Jim Clay, scenografo; Patrick Doyle, compositore; e Carol Hemming, hair and makeup designer – tutti hanno lavorato al film di Branagh nel 2017, Assassinio sull’Orient Express. La costumista è Sammy Sheldon Differ (Assassin’s Creed), ed il montaggio del film sarà curato da Martin Walsh (Wonder Woman).

Il film è prodotto da Kenneth Branagh e Judy Hofflund, con Matthew Jenkins e Angus More Gordon come produttori esecutivi, e uscirà negli Stati Uniti il 29 maggio 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...