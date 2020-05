Ashley Eckstein dona un consiglio a chiunque vestirà i panni di Ahsoka in futuro

Come sapete, grazie a un rumor di qualche tempo fa, si pensa che Rosario Dawson interpreterà una versione live-action di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, ed anche se non abbiamo la conferma, la star di The Clone Wars, Ashley Eckstein, ha ora condiviso i suoi consigli per coloro che seguono le sue orme.

Ashley Eckstein ha doppiato Ahsoka Tano nel film di Star Wars: The Clone Wars del 2008, e da allora ha interpretato il personaggio in sette stagioni di The Clone Wars e in Star Wars Rebels. Tuttavia, l’attrice non porterà incarnerà l’amato non-Jedi in un’ambientazione dal vivo, poiché secondo un rumor non confermato, Rosario Dawson è stata scelta per dare vita all’ex apprendista di Anakin Skywalker.

Durante una recente intervista con Looper per discutere del finale della serie di The Clone Wars, a Eckstein è stato chiesto di condividere i suoi consigli per chiunque segua le sue orme come l’eroe preferito dai fan e ha offerto alcune sagge parole.

“Qualsiasi nuova attrice che vestirà i panni di Ahsoka, spero capisca cosa significa essere quel personaggio per le persone, perché Ahsoka ha cambiato la vita di alcune persone, le ha salvate”, ha spiegato l’attrice. “Quindi, vorrei solo chiedere a chiunque si unirà al Team Tano di riconoscere quanto sia importante per così tante persone, e fare del loro meglio per continuare a portare avanti la sua eredità.”

Eckstein ha ammesso di esser rimasta un po’ delusa per il suo tempo col personaggio è probabilmente finito adesso, visto che “è il mio sogno essere sempre coinvolta con Ahsoka. Mentirei se dicessi che non lo è”, ma sa che il personaggio è più grande di lei.

“Non sono mai stata solo io a dare vita ad Ahsoka. È sempre stato un gruppo di persone”, ammette. “Lo chiamo Team Tano, ed è composto dal regista e supervisore di Clone Wars, Dave Filon, dalla crew di regia, gli animatori, gli scrittori, la musica, l’illuminazione, ed io, che lo ho prestato la voce.”

