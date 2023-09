Ashton Kutcher: la figuraccia è virale, arrivano le dimissioni dell’attore!

Nel mondo glamour di Hollywood, spesso appaiono storie di riscatto e impegno sociale. Tuttavia, il destino dell’attore Ashton Kutcher ha preso una svolta inaspettata, scuotendo le fondamenta della sua carriera e della sua passione per la difesa dei bambini vittime di abusi sessuali. L’attore, noto per i suoi ruoli comici e romantici, ha fatto un annuncio che ha gettato un’ombra su tutta la sua carriera e il suo coinvolgimento nella causa.

Ashton Kutcher si è dimesso con grande clamore dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Thorn, l’organizzazione da lui fondata nel 2009, insieme all’ex moglie Demi Moore, con l’ardente obiettivo di proteggere i minori dagli orrori degli abusi sessuali. La sua decisione è giunta a seguito di una controversia legata al suo sostegno al collega attore Danny Masterson, condannato a 30 anni di reclusione per gravi accuse di violenza sessuale.

Questo scandalo ha scosso non solo l’industria cinematografica, ma anche la fondazione stessa di Thorn, gettando un’ombra inquietante su uno degli obiettivi più nobili del cinema e della televisione.

Danny Masterson, amico di Ashton Kutcher

Ashton Kutcher: l’addio alla difesa dei bambini vittime di abusi

In un commovente messaggio inviato all’ente da lui stesso cofondato, Ashton Kutcher ha gettato luce sul suo profondo pentimento e il senso di responsabilità che lo ha spinto a prendere questa drammatica decisione. L’attore si è scusato pubblicamente per il suo ruolo nella controversia legata a Danny Masterson e per aver compromesso l’obiettivo principale di Thorn: proteggere i bambini vittime di abusi sessuali. Le parole di Kutcher hanno toccato il cuore di molti, sottolineando quanto sia importante sostenere le vittime e rispettarle in ogni circostanza.

L’attore ha espresso profonda tristezza per le sue azioni passate, ma ha anche sottolineato il suo orgoglio per i risultati ottenuti da Thorn negli ultimi dieci anni. Mentre lascia la presidenza del consiglio di amministrazione, Ashton Kutcher ha promesso di continuare a sostenere il lavoro inestimabile di Thorn, dimostrando che la sua passione per questa nobile causa rimane intatta, nonostante le sfide che ha dovuto affrontare.

In un’industria famosa per i suoi alti e bassi, la storia di Ashton Kutcher si trasforma in un capitolo drammatico e commovente che ci ricorda quanto sia importante lottare per la giustizia e il benessere dei più vulnerabili, anche quando il cammino è costellato di ostacoli e rimpianti.