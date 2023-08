Asia Argento chiude in bellezza le riprese del nuovo film “Qui staremo benissimo”: ecco com’è andata

Le luci dei riflettori si sono gradualmente affievolite, lasciando spazio a un’atmosfera carica di emozione nel pittoresco scenario di Sant’Agata dei Goti, incastonato nel cuore pittoresco della Campania. L’applauso finale ha accompagnato Asia Argento, l’iconica attrice dalle mille sfaccettature, nell’ultima scena del suo straordinario nuovo film, “Qui staremo benissimo”.

Questo capolavoro cinematografico ha visto la luce grazie alla sinergia tra Giallo Limone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertainment, in collaborazione con l’apprezzata Rai Cinema. L’epica conclusione delle riprese in questo scenario campano, arricchito dalla magia e dalla maestosità del cinema, testimonia ancora una volta la grandezza di Asia Argento e il suo impegno senza limiti nel plasmare opere d’arte che travalicano i confini dell’immaginazione. La donna, reduce da una storia a dir poco “travagliata” non vede l’ora di condividere con i suoi fan l’uscita del film. Nel frattempo, Asia ha scelto di tenere aggiornati tutti sui social, condividendo post e foto del set.

La trama avvincente di “Qui staremo benissimo”, Asia Argento al vertice della sua Arte

Nell’abbraccio fecondo delle terre sannite, dove storia millenaria e rigogliosi vigneti danzano in perfetto equilibrio, si dipana la trama coinvolgente del nuovo capolavoro cinematografico, “Qui staremo benissimo”. La virtuosità artistica di Asia Argento raggiunge vette straordinarie in questo film, in cui si addentra in territori narrativi nuovi ed entusiasmanti. L’incontro fortuito tra Sofia e Alessio, figure affascinanti eppure così differenti, dà il via a una lotta interiore tra identità e desideri, condotta sullo sfondo suggestivo del Felix, un luogo intriso di mistero legato alla cantina di Renèe, interpretata magistralmente dalla stessa Asia Argento.

Questa avventura cinematografica, un intrigante “dramedy”, è un inno appassionato all’amore nelle sue molteplici sfumature, un affresco affettivo che abbraccia relazioni familiari, amicizie profonde e la potenza catartica dell’affetto. In “Qui staremo benissimo”, ogni fotogramma è una pennellata di maestria, guidata dalla stella luminosa di Asia Argento, che continua a incantare e sorprendere con la sua capacità di immergersi anima e corpo nei personaggi che interpreta.