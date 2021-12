Assassinio Sul Nilo: ecco il nuovo trailer del film di Kenneth Branagh

Il thriller del giallo del regista Kenneth Branagh, Assassinio Sul Nilo, sta finalmente lasciando gli scaffali della Disney preparandosi per l’uscita nelle sale nel fine settimana di San Valentino.

La campagna marketing della Disney e della 20th Century per l’adattamento cinematografico del romanzo classico di Agatha Christie è iniziata sul serio martedì con un nuovo trailer e poster, entrambi caratterizzati con Armie Hammer all’interno.

In altre parole, la Disney non sta cercando di nascondere Hammer alla vista del pubblico.

È passato quasi un anno da quando più donne hanno accusato Hammer di abusi emotivi, manipolazione e coercizione; ad aprile, una donna che ha dato il suo nome solo come Effie ha accusato Hammer di stupro. Hammer ha negato le accuse, ma è stato abbandonato dai suoi agenti alla William Morris e si è ritirato da una serie di progetti cinematografici e televisivi, tra cui il film di Jennifer Lopez, Marry Me (precedentemente intitolato Shotgun Wedding) in uscita a febbraio con Owen Wilson e la serie The Godfather.

Qui sotto potetevedere il trailer:

E qui sotto in italiano:

Branagh recita in Assassinio sul Nilo nei panni di Hercule Poirot, riprendendo il suo ruolo da Assassinio sull’Orient Express. In questo nuovo film, è affiancato da un cast stellare composto da Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennider Saunders e Letitia Wright.

La sinossi recita: “La vacanza egiziana del detective belga Hercule Poirot a bordo di un affascinante piroscafo fluviale si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia apparentemente perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in un paesaggio epico di ampie vedute del deserto e maestose piramidi, questo racconto di passione sfrenata e gelosia inabilitante presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori vestiti in modo impeccabile, e abbastanza malvagi colpi di scena da lasciare il pubblico senza respiro, pronto ad cercare di indovinare fino all’ultimo lo scioccante epilogo“.

Assassinio sul Nilo è previsto per l’uscita l’11 febbraio.

