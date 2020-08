Assassinio Sul Nilo: ecco il primo trailer del nuovo adattamento di Agatha Christie

Il detective Hercule Poirot è tornato su un caso con Assassinio Sul Nilo.

Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh è stato uno dei grandi successi del 2017, trasformando il popolare romanzo di Agatha Christie in un successo al botteghino in tutto il mondo. Non ci volle molto perché 20th Century ordinasse un secondo mistero dalla serie iconica di Christie. Il prossimo film del franchise Assassinio sul Nilo, e sembra ancora più contorto e sbalorditivo rispetto al suo predecessore.

Oggi Disney e 20th Century Studios hanno rilasciato il primo trailer di Assassinio sul Nile, creando già una certa aspettativa.

Potete vederlo qui sotto:

Mentre qui sotto potete ammirare il suggestivo poster promozionale:

Branagh recita in Assassinio sul Nilo nei panni di Hercule Poirot, riprendendo il suo ruolo da Assassinio sull’Orient Express. In questo nuovo film, è affiancato da un cast stellare composto da Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennider Saunders e Letitia Wright.

La sinossi recita: “La vacanza egiziana del detective belga Hercule Poirot a bordo di un affascinante piroscafo fluviale si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia apparentemente perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in un paesaggio epico di ampie vedute del deserto e maestose piramidi, questo racconto di passione sfrenata e gelosia inabilitante presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori vestiti in modo impeccabile, e abbastanza malvagi colpi di scena da lasciare il pubblico senza respiro, pronto ad cercare di indovinare fino all’ultimo lo scioccante epilogo“.

Assassinio sul Nilo arriverà nelle sale il 23 ottobre.

