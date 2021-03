Assassin’s Creed: nuovo capitolo ambientato nella Guerra dei Cent’anni?

La saga di Assassin’s Creed ci tiene compagnia da diverse generazioni ormai e con l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla, ambientato nel periodo di massima espansione dei vichinghi, i fan più accaniti si stanno già chiedendo dove si potrebbe ambientare il prossimo capitolo e le risposte potrebbero arrivare dallo Youtuber j0nathan, conosciuto per avere numerosi contatti all’interno di Ubisoft, publisher che pubblica e produce il gioco.

Nel video pubblicato sul suo canale, j0nathan condivide numerosi indizi riguardanti il prossimo capitolo di Assassin’s Creed, tra cui il team di sviluppo, che dovrebbe essere Ubisoft Sofia(team che ci ha regalato Assassin’s Creed Origins, Rogue, Black Flag e Liberation). Di seguito ecco alcuni indizi rivelati dal web-content creator: una croce templare; una mappa dell’isola di Cofu, in Grecia; le coordinate geografiche di Dubrovnik in Croazia e di Schleswig Holstein in Germania; dei codici per i colori blu, bianco e rosso (la bandiera francese); un anello; le coordinate geografiche di Sofia, in Bulgaria; un codice QR per Spotify che porta alla pagina di un’artista chiamato Edmund; il codice binario 2022; un’immagine della moschea di Al-Aqsa; l’immagine di una montagna.

Con queste informazioni sul piatto si è quindi dedotto che il gioco è previsto per il 2022, anno che rispetterebbe pienamente la nuova pianificazione di Ubisoft per la serie, dovrebbe essere ambientato in Francia, più di preciso in Lorena, durante la Guerra dei cent’anni e potrebbe vedere l’introduzione di Giovanna d’Arco, varie volte citata nei capitoli della saga. Attendiamo ulteriori aggiornamenti sulla questione.

