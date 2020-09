Assassin’s Creed: Valhalla, rivelato il trailer incentrato sulla storia

Dopo aver visto i primi gameplay, ora Ubisoft ha rivelato il trailer incentrato sulla storia di Assassin’s Creed: Valhalla, nuovo capitolo della celebre saga video ludica.

La saga di Assassin’s Creed è stato un pilastro per la settima generazione di videogiochi, presentando un mondo e dei personaggi iconici a dir poco, in particolare non possiamo non ricordare la straordinaria trilogia con protagonista Ezio Auditore. Una saga che dopo aver raggiunto il fondo d del barile con Unity e Syndicate ha preso una strada piuttosto diversa, abbracciando un design molto più vicino a quello di un GDR.

Origins e Odyssey sono stati i primi e la celebre casa di sviluppo di Montreuil sembra ancora intenzionata nel seguire questa strada con il prossimo capitolo: Valhalla.

Abbiamo visto gameplay e trailer cinematici del titolo in questione, permettendoci di capire quale sarà il tono e le nuove meccaniche di gioco. Quest’oggi, però, ci si concentra su uno degli elementi determinanti per la saga di Assassin’s Creed: la storia.

Qui di seguito trovate il trailer in questione, che ci introduce in modo molto più approfondito il protagonista Eivor.

