Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft rilascia il trailer con Eivor al femminile

Mesi dopo la rivelazione iniziale di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha rilasciato una nuova versione dello stesso trailer con un remix del tema principale del videogioco e Eivor nel genere che secondo speculazioni sarebbe dovuto essere l’unico giocabile, quello femminile.

In realtà la cosa pare esser stata smentita e a quanto pare il fatto che ci siano due personaggi di sesso diverso avrà senso all’interno del gioco.

Letteralmente tutto il resto del trailer è esattamente lo stesso del primo trailer di rivelazione, il che rende un po’ una scelta strana aver aspettato così a lungo per mostrare questo nello specifico.

Nel caso non fossi a conoscenza, Assassin’s Creed Valhalla include un Eivor sia maschio che femmina. Questa non sembra essere una decisione che i giocatori dovranno prendere e portare avanti durante il videogioco; i giocatori potranno infatti passare da uno all’altro a piacimento cambiando le impostazioni. Il motivo esatto in cui questo è il caso non è chiaro.

Qui soto potete vedere il trailer:

Ecco come Ubisoft descrive il videogioco in arrivo sul suo sito ufficiale: “Diventa Eivor, un potente incursore vichingo e guida il tuo clan dalle aspre coste della Norvegia a una nuova casa tra le rigogliose terre coltivate dell’Inghilterra del IX secolo. Esplora un meraviglioso e misterioso mondo dove dovrai affrontare nemici brutali, razziare fortezze, costruire il nuovo insediamento del tuo clan e stringere alleanze per ottenere gloria e guadagnare un posto nel Valhalla.

L’Inghilterra nell’era dei Vichinghi è una nazione fratturata in piccoli signori e regni in guerra. Sotto il caos si trova una terra ricca e selvaggia in attesa di un nuovo conquistatore. Sarai tu?“.

Come fatto notare, Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 17 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Uscirà anche per Xbox Series X e PlayStation 5 quando verranno lanciate le console di nuova generazione.

