ASSEMBLED: Marvel annuncia la docu-serie che esplora i dietro le quinte di WandaVision e non solo

Ora che abbiamo visto l’Universo Cinematografico Marvel prendere vita, sia sul grande che sul piccolo schermo, è arrivato il momento di dare qualche sguardo più approfondito dietro le quinte, e potremo presto farlo con ASSEMBLED dei Marvel Studios. La nuova docu-serie completa di speciali va dietro le quinte degli spettacoli e dei film del MCU, seguendo i registi, il cast, la troupe e gli eroi Marvel in ogni fase del percorso.

ASSEMBLED condurrà gli spettatori attraverso produzioni come WandaVision, The Falcon e The Winter Soldier e Loki tramite filmati esclusivi dal set. Unisciti a registi e star come Scarlett Johansson e Jeremy Renner mentre descrivono la genesi del film Black Widow e della serie Hawkeye.

In arrivo sul servizio di streaming poco dopo l’uscita nelle sale e il completamento delle serie, ASSEMBLED presenta la struttura di un esame immersivo e approfondito della prossima fase del Marvel Cinematic Universe e arriverà presto su Disney +.

Il primo episodio di ASSEMBLED sarà incentrato sull’acclamato WandaVision. Unisciti a Elizabeth Olsen, Paul Bettany e al team creativo di WandaVision mentre l’episodio tira indietro il sipario su questa serie. Scopri come ha preso forma il sorprendente concept della serie, traendo ispirazione dalle classiche sitcom. Ammira come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi di regia utilizzati durante i primi anni della televisione. Scopri le sfide nello sviluppare un intero episodio di fronte a un pubblico in studio dal vivo. Trascorri del tempo con entusiasmanti nuovi arrivati ​​del MCU, come Teyonah Parris e Kathryn Hahn, insieme a personaggi secondari come Kat Dennings e Randall Park.

Assembled: The Making of WandaVision, in arrivo il 12 marzo, offre uno sguardo onnicomprensivo alla prima e probabilmente la più insolita serie in streaming dei Marvel Studios.

