At The Mountains Of Madness: Guillermo Del Toro pubblica un video che mostra una parte del film mai realizzato

È un buon anno per essere un fan di Guillermo del Toro. Non solo il 2022 è iniziato con il suo eccellente adattamento di Nightmare Alley (e la sua versione in bianco e nero), ma abbiamo ricevuto un regalo di Halloween nella forma dell’antologia Netflix che ha curato, Cabinet Of Curiosities, inoltre, finalmente sta per arrivare il suo Pinocchio in stop-motion.

Ma se chiedete ad ogni fan del maestro Guillermo Del Toro di dirvi quale film attende di più del regista, quelli che non vi diranno Hellboy 2 o Justice League Dark vi diranno certamente At The Mountains Of Madness di HP Lovecraft.

Ora, per la prima volta, del Toro ha rilasciato uno sguardo ad alcuni filmati di prova per At The Mountains Of Madness. Condiviso su Instagram, lo ha descritto come un “test CGI fatto per un rig”, creato dal team di ILM un decennio fa.

Come ci si aspetterebbe da Del Toro, nel video vediamo il fottage di un particolare mostro dall’aspetto sconvolgente e dal design davvero fantastico (è davvero un regista ideale per dare vita agli insondabili orrori cosmici di Lovecraft). In aggiunta vediamo un luogo freddo che riporta alla mente La Cosa e l’azione da incubo che ricorda l’adattamento di Frank Darabont di The Mist.

Quello che mostra, in soli 25 secondi di filmato concettuale completamente in CGI, è che c’è buona motivazione per struggersi ancora che questo progetto non abbia mai visto la luce.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

