Atlantis: Colin Trevorrow dirigerà un thriller sulla mitica città per la Universal

Mentre si prepara a ricominciare la produzione di Jurassic World: Dominion, il regista Colin Trevorrow sta cominciando a collaborare con la Universal Pictures per Atlantis, un thriller sulla mitica città che Trevorrow produrrà con il suo Metronome Film Co.

Basato su una storia di Trevorrow e Matt Charman (Il Ponte delle Spie), Atlantis sarà scritto da Dante Harper, i cui script includono All You Need Is Kill che è diventato il thriller di Tom Cruise Edge Of Tomorrow, Alien: Covenant e più recentemente Forever, sceneggiato per il regista di Rogue One, Gareth Edwards.

A differenza delle precedenti incarnazioni della mitica città come regno sottomarino, l’Atlantide di Trevorrow si trova in un continente perduto nell’Oceano Indiano tra Africa, India e Oceania. È una civiltà multiculturale con una propria tecnologia avanzata.

Trevorrow l’ha ideato per la prima volta alla fine del 2018, ma ha tenuto il progetto segreto per dare al suo team creativo – guidato dallo scenografo Kevin Jenkins (Star Wars: Episodio IX e Jurassic World: Dominion) – il tempo di cercare e costruire il mondo prima di passare alla sceneggiatura.

Atlantis diventa il secondo progetto di Metronome per la Universal. Il primo è Space Opera, un musical con il produttore Marc Platt basato sul libro di Catherynne Valente. Metronome ha sede nel Regno Unito, dove Trevorrow vive dal 2016.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...