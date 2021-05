Attack the Block 2: John Boyega conferma l’arrivo del sequel

Gli alieni sono tornati al blocco. Un decennio dopo che Attack the Block ha raggiunto lo status di cult della fantascienza e ha lanciato la carriera della sua star John Boyega, Studiocanal, Film4, Complete Fiction Pictures e UpperRoom Productions stanno andando avanti con Attack the Block 2 con Boyega pronto a tornare come Moses.

Nell’originale, Moses mobilita i suoi compagni contro un gruppo di cattivi extraterrestri che cercano di impadronirsi del loro quartiere. Joe Cornish sta scrivendo e dirigendo il sequel, e produrrà con Boyega (attraverso il suo banner della UpperRoom Productions), Nira Park (attraverso il nuovo banner di Complete Fiction che ha sviluppato il film con Cornish ed Edgar Wright) e James Wilson. I quattro hanno collaborato per realizzare il film originale.

La trama del sequel rimane segreta.

Boyega sta uscendo da una svolta celebrata nel film drammatico diretto da Steve McQueen su BBC / Amazon Prime, Small Axe, e prima ancora nel ruolo di Finn nei film di Star Wars, ma è stato il momento nel 2011 in Attack the Block a lanciarlo. Il film è uscito dal nulla per vincere il Premio del Pubblico sia al SXSW che ai festival cinematografici di Los Angeles.

“È passato un decennio da quando Attack the Block è stato rilasciato e da allora molto è cambiato”, ha detto Boyega. “Sono entusiasta di vedere questa storia tornare nelle strade di Londra. Moses è rimasto uno dei miei personaggi preferiti da interpretare e riportarlo indietro è un grande onore.”

Qui sotto il post che conferma l’arrivo del sequel:

