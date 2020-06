Attack the Block: John Boyega e Joe Cornish hanno idee per un sequel

Anni prima di andare a zonzo per la galassia lontana, lontana, John Boyega è comparso nel brillante film sci-fi d’orrore di Joe Cornish, Attack the Block.

La pellicola è diventata un cult e ha catapultato Boyega verso la celebrità – per non parlare del fatto che fra i protagonisti spicca anche l’attuale Doctor Who, Jodie Whittaker. Dalla sua uscita, Boyega è passato alla trilogia sequel di Star Wars, Pacific Rim: Uprising e altro, mentre lo scorso anno Cornish ha rilasciato al cinema l’avventura arturiana “The Kid Who Would Be King“, e ora sembra che la star e il regista abbiano pensato di tornare al Block.

“Abbiamo idee”, ha detto Cornish di un potenziale seguito nel podcast Script Apart. “Ho incontrato John un paio di mesi fa per parlarne. Abbiamo sempre avuto idee dopo il primo. Ma ovviamente entrambi siamo stati impegnati a fare cose diverse.”

Con il primo film ormai di quasi un decennio ormai, Cornish suggerisce che un sequel terrebbe conto di quante cose sono cambiate – o forse no – negli anni successivi.

“In un certo senso, più a lungo lo lasci fermo, più è interessante”, spiega. “Quindi è tutto ciò che dirò.”

Il regista ha anche parlato di come il film è stato nuovamente celebrato di recente sulla scia dell’appassionato discorso di Boyega alla protesta del Black Lives Matter a Londra.

“Il film ha ormai quasi dieci anni e cercava di affrontare questioni che erano abbastanza radicate in quel momento, e che sicuramente sono rimaste femre. Al momento in cui è uscito, fatto drizzare le orecchie a molte persone, perché aveva un protagonista e un arco narrativo insolito. È meraviglioso che le persone stiano riscoprendo il film […] Soprattutto, è un momento per John e per tutti in cui speriamo in qualche cambiamento sociale. Essere una piccola parte di qualcosa di grande, molto più grande, è eccitante.”

