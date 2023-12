Attenzione! I 10 film di Natale che cambieranno per sempre le tue feste: Scoprili ora!

In un periodo dell’anno dove le luci scintillano e le famiglie si radunano davanti allo schermo, il cinema di Natale diventa protagonista, tessendo un incantesimo di magia e nostalgia. Tra i film imprescindibili, esistono perle cinematografiche che si distanziano dalla convenzionale allegria festiva, offrendo ai cinefili un’esperienza visiva e tematica più ricca.

Ingmar Bergman, il maestro svedese, noto per la sua indagine profonda della psiche umana, sorprende con “Fanny e Alexander” (1982), un’opera che si dipana attraverso la lente di due giovani fratelli in un Natale dell’inizio del XX secolo. Lontano dall’essere un film festivo convenzionale, Bergman tessera una narrazione di scoperta e perdita, un doppio sguardo sulla vita e sulle sue inescapabili complicazioni, il tutto avvolto in una cornice natalizia che riflette la luce e le ombre dell’esistenza.

Spostandosi su toni più chiaramente gotici, Tim Burton brilla con il suo inconfondibile tocco di umorismo macabro in “Edward mani di forbice” (1990) e “Nightmare Before Christmas” (1993), quest’ultimo diretto da Henry Selick ma concepito e prodotto da Burton. Entrambi i film sfidano la tradizionale immaginistica natalizia, intrecciando la malinconia con la meraviglia, e dimostrando che la bellezza e il significato del Natale possono essere trovati anche nelle sfumature più oscure.

I classici immortali non possono mancare in questo viaggio cinematografico. “La vita è meravigliosa” (1946) di Frank Capra è un pilastro della stagione festiva. La vicenda di George Bailey, interpretato da un immortale James Stewart, che esplora il valore della propria esistenza in una vigilia di Natale è diventata un toccante promemoria dell’importanza della comunità e dell’empatia, un film che continua a riscaldare i cuori a distanza di decenni.

La commedia trova poi un inaspettato alleato nel cinismo con “Una poltrona per due” (1983) di John Landis. Questo film, con un Dan Aykroyd e un Eddie Murphy in stato di grazia, capovolge il tema dell’avidità natalizia in una satira affilata che sfrutta il Natale come sfondo per una storia di inganni e redenzione.

Ogni Natale che si rispetti ha il suo film sotto l’albero, e la varietà di generi e tonalità rispecchia la ricchezza di questo periodo dell’anno. Dall’introspezione di Bergman alle visioni cupe ma affascinanti di Burton, dal sentimentalismo di Capra all’umorismo arguto di Landis, il grande schermo diventa un prisma attraverso cui osservare le moltitudini di esperienze e sentimenti che il Natale può evocare.

Queste opere rappresentano la diversità dell’esperienza natalizia nel cinema. Offrono agli spettatori una pausa dai cliché più zuccherosi, lasciando spazio a riflessioni più ampie, sentimenti contrastanti, e soprattutto, all’incanto senza tempo del grande cinema. In questi film si trova la vera essenza del Natale: un momento per fermarsi, riflettere, ridere, e forse, scoprire nuove verità all’interno di quest’universo narrativo senza tempo.