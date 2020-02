Aurora: Megan Fox sarà protagonista del thriller sci-fi diretto da Lazar Bodroža

Megan Fox , meglio conosciuta per Transformers e Teenage Mutant Ninja Turtles, è destinata a recitare nel thriller spaziale Aurora. Arclight Films porterà il film all’European Film Market di Berlino.

Aurora, diretto da Lazar Bodroža (AI Rising), racconta la storia di un’astronauta di stanza nello spazio per monitorare le tempeste solari che mettono in pericolo la terra. Scopre che le onde d’urto delle tempeste solari stanno piegando il tempo spingendola in una lotta emotiva e psicologica con il suo passato e presente.

Arclight, guidata da Gary Hamilton, ha unito le forze con Jordan Gertner (Spring Breakers, The Virgin Suicides) e Toby Gibson (The Lego Movie) per produrre e finanziare il film. La sceneggiatura è scritta da Pete Bridges, Toby Gibson e Stuart Willis (Restoration). Tim Peternel sarà produttore esecutivo. La produzione inizierà a maggio in Serbia.

“Aurora è una bella festa visiva ricca di azione ambientata nello spazio e Megan è la scelta perfetta per interpretare un personaggio in lotta contro i demoni del suo passato”, ha detto Hamilton.

