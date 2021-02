Autonomous: il meraviglioso cortometraggio diverrà una serie TV

Stampede Ventures sta sviluppando una serie televisiva basata sul cortometraggio Autonomous, un progetto fantascientifico cyberpunk del regista Joe Sill e dello scrittore Matisse Tolin.

Jon Berg e Greg Silverman di Stampede Ventures stanno producendo il progetto, che ha recentemente debuttato allo Short of the Week a cui ha partecipato spesso anche la famosa etichetta indipendente, Dust.

Racconta la storia di due fratelli che fanno parte di una banda di motociclisti ribelli in un mondo ambientato in un prossimo futuro, tra veicoli che si guidano da soli, regolati su un sistema di rete gestito da una mega-società. Il progetto animato in 3D segue Yuri e suo fratello Nyx mentre affrontano la Metro Task Force per trasportare un importante pacco a un cliente.

Potete vedere il meraviglioso cortometraggio qui sotto:

Sill, che ha diretto il film del 2019, Stray, e ha diretto progetti per marchi come Apple, NASA e Tesla, lavora quindi assieme a Tolin, che ha iniziato a lavorare al progetto prima della pandemia, ma ha utilizzato il momentaneo blocco per realizzarlo con il laboratorio d’animazione di Sill Impossible Objects.

Berg, che in precedenza è stato co-presidente della produzione alla Warner Brothers e ha prodotto successi come Wonder Woman, Aquaman e Doctor Sleep, produrrà la serie assieme a Silverman per Stampede Ventures con Sill e Tolin come co-creatori.

