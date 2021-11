Ava DuVernay lascia intendere che New Gods è stato cancellato a causa della Zack Snyder’s Justice League

Il DCEU è stato in uno stato di flusso negativo per un certo numero di anni, fino a questo punto. I fan chiedono costantemente cosa fa parte di questo mondo condiviso e cosa non lo è.

Progetti come Aquaman, Wonder Woman e Shazam sembrano svolgersi nell’universo che Zack Snyder ha aiutato a concepire dopo aver diretto per la prima volta Man of Steel nel 2013. Tuttavia, film in uscita come The Batman sembrano essere fuori da questa continuità condivisa.

Dopo una serie di fallimenti, incluso l’enorme flop critico Justice League, la Warner ha preso le distanze da quell’universo concepito da Snyder in ogni modo possibile. Una grande eccezione a questo modus operandi è arrivata sotto forma della Zack Snyder’s Justice League, in cui il regista ha finalmente potuto vedere la sua visione di Justice League venir completata, dopo aver dovuto lasciare il progetto originale nel 2017.

Dopo che la Synder Cut è finalmente arrivata sugli schermi, la fine dell’era Snyder-DC è giusta, ed a quanto pare la realizzazione di quel progetto è stata accolta con la cancellazione di un paio di progetti, tra cui il film New Gods. Quel film avrebbe dovuto basarsi sulle fondamenta lanciate da Snyder del DCEU, concentrandosi su un gruppo di personaggi originari del pianeta New Genesis, mentre si confrontano con grandi malvagi come Darkseid, il sovrano di Apokolips.

Per mesi i fedeli della DC hanno pontificato sul motivo per cui questo progetto è stato infine cancellato, ed ora potrebbero aver finalmente trovato risposta.

In un’intervista con SiriusXM (via The Direct), la scrittrice e regista di New Gods, Ava DuVernay, ha rivelato che lo sfortunato progetto DC è stato cancellato a causa della Justice League di Zack Snyder. DeVuernay ha detto che la Warner non voleva “sviluppare una certa parte di quel mondo” a causa di “cose ​​che stavano succedendo con un altro film che condivideva quel mondo”.

“Ho adorato New Gods, il progetto che è stato interrotto. Lo studio ha deciso che non volevano sviluppare una certa parte di quel mondo, per via di alcune cose che stavano succedendo con un altro film parte di quel mondo. Quindi, prima che fossimo in grado di completare la sceneggiatura io e Tom King, hanno tagliato il film. Per fortuna avevo già due progetti in corso.”

Da queste citazioni della regista di New Gods, Ava DuVernay, non è difficile dedurre che il film di cui sta parlando che Warner voleva realizzare fosse la Snyder Cut. Entrambi i progetti dovevano includere un focus particolare sul sovrano di Apokolips, e quindi la major ha deciso di non procedere col film della regista.

Darkseid è in effetti uno dei Nuovi Dei, quindi sembra che Warner volesse semplicemente evitare di pestarsi i piedi offrendo al pubblico qualcosa che probabilmente avrebbe mostrato due visioni molto diverse di questo malvagio Dio.

