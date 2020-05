Avatar 2: alcune foto BTS mostrano James Cameron dirigere il cast per le scene subacquee

Una nuova serie di immagini dietro le quinte di Avatar 2 mostra James Cameron intento a dirigere il suo cast per le scene subacquee del film.

Il film del 2009 di James Cameron, Avatar, passerà alla storia come uno dei più grandi film mai realizzati. Per quasi dieci anni, ha mantenuto il titolo del film con il maggior incasso di tutti i tempi, dopo aver battuto il precedente film di James Cameron nel 1997, Titanic, ed è stato da poco sorpassato da Avengers: Endgame dello scorso anno. Ora, tuttavia, James Cameron sta tornando nel settore con una nuova serie di film ambientati nel mondo di Avatar sotto la nuova gestione della Disney.

James Cameron, ovviamente, lavora ai film Avatar da oltre dieci anni. Mentre i dettagli sul prossimo sequel sono ancora difficili da trovare, è noto che una parte del film presenta gli oceani del mondo di Pandora. Ora diamo una prima occhiata a come James Cameron filmerà i suoi attori sott’acqua e le attrezzature di motion capture utilizzate per il lavoro.

Di seguito puoi vedere le immagini complete dietro le quinte di Avatar:

