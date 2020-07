Avatar 2: considerazioni sulla nuova tecnologia che James Cameron sta usando per girare il film

James Cameron sta portando il pubblico sott’acqua in Avatar 2 e sta usando la nuova tecnologia di motion capture per dare vita agli oceani di Pandora.

Cameron sembra amare il fatto di lavorare in acqua e spingere la tecnologia al limite nella cinematografia. Fortunatamente per lui, i suoi sequel di Avatar permetteranno di combinare le sue passioni nel tentativo di eguagliare, o forse addirittura superare, i suoi successi (sia tecnici che narrativi) sul suo cult di fantascienza del 2009.

Leggi anche: Jon Landau rivela nuovi dettagli della trama di Avatar 2

Parte del motivo per cui Avatar 2 sta impiegando così tanto tempo è perché Cameron ha continuato ad espandere i suoi piani. Inizialmente aveva intenzione di realizzare sequel back-to-back nei primi anni del 2010, ma ora è nel bel mezzo della creazione di un enorme gruppo di ben quattro sequel contemporaneamente. L’altro grande ostacolo è portare la tecnologia di motion capture dove ha bisogno. Dato che è così squisitamente pignolo quando si tratta di ritrarre l’oceano realisticamente nei suoi film (come evidenziato dal suo lavoro in The Abyss e Titanic), Cameron non finge di girare sott’acqua come James Wan ha fatto in Aquaman (non che ci sia qualcosa di male) ma lo fa davvero.

I dettagli della storia di Avatar 2 sono attualmente tenuti sotto chiave, ma Cameron ha confermato che una buona parte del film avrà luogo nella profondità degli oceani di Pandora. È lo stesso motivo per cui la maggior parte delle foto dal set pubblicate finora online hanno caratterizzato il cast del sequel (tra cui Sam Worthington e Zoe Saldana, insieme ai nuovi arrivati ​​in franchising come Kate Winslet e Cliff Curtis) vestiti di attrezzatura mo-cap e al lavoro in serbatoi d’acqua negli studios in Nuova Zelanda.

Quelle stesse foto hanno anche offerto alcuni spunti su come funziona la tecnologia subacquea di mo-cap di Cameron. Per evitare che le luci dello studio interferiscano con le sequenze subacquee di Avatar 2 durante le riprese, la superficie dei serbatoi d’acqua è coperta da sfere galleggianti – che in realtà pare serviranno anche per riprodurre fedelmente il movimento delle acque. Le vere tute da mo-cap degli attori non sono così diverse da quelle che indosserebbero in circostanze normali, e sono complete di telecamere più piccole attaccate alla testa per catturare le loro reazioni facciali.

Allo stesso tempo, una delle foto dei set mostra l’attore britannico Dalton (che ha confermato di interpretare un membro dei Na’vi) mentre da vita a una scena subacquea alla guida un veicolo motorizzato. Sia lui che il veicolo hanno una fodera gialla e nera che sembra fatta apposta per il tracking, cosa che ovviamente ci dice molto sulla natura del mezzo, che potrebbe essere un qualche tipo di marchingegno che i Na’Vi utilizzano sott’acqua, o più semplicemente un altro animali con cui i nativi di Pandora riescono a connettersi.

Il paragone con Aquaman che viene fatto spesso non è buttato a caso. Per sua stessa ammissione, Cameron ha avuto difficoltà a sospendere la realtà mentre guardava Aquaman, perché sa fin troppo bene come appaiono i corpi quando si muovono sott’acqua, dicendo in un’intervista che il film ha richiesto (per lui) “questo tipo di disconnessione totale da qualsiasi senso della fisica o della realtà. Le persone si limitano a zoomare sott’acqua, perché si spingono mentalmente, immagino. Non lo so“.

Ovviamente, un’avventura fantasy come Aquaman non si preoccupa del realismo, e non è costretto a farlo in alcun modo, infine per chiunque non sia eccessivamente informato sull’oceano o cerchi il fastidioso realismo, il film è piuttosto elegante. Tuttavia, sarà affascinante vedere se Avatar 2 sarà più convincente e coinvolgente grazie alla tecnologia impiegata da Cameron.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...