Avatar 2: ecco la prima immagine ufficiale dal sequel del capolavoro di James Cameron

Sono passati 13 anni dall’uscita nelle sale di Avatar di James Cameron, che è diventato uno dei grandi successi al botteghino di tutti i tempi.

In molti si chiedono se Cameron sarà in grado di replicare quel tipo di successo con i sequel che sta attualmente sviluppando, mentre altri sono semplicemente fiduciosi circa il lavoro di uno dei grandi maestri del cinema.

Zoe Saldaña ieri ha rivolto un messaggio agli spettatori prima dell’uscita di Avatar 2, questo dicembre: “È decisamente un salto dal primo Avatar, quindi dovete prepararvi. Sarà un’avventura che non dimenticherete“. James Cameron ha trascorso oltre un decennio a sviluppare il sequel del suo Avatar, che vedrà ancora una volta nel cast Saldaña e Sam Worthington. Poco o nulla abbiamo visto per il momento, se non qualche immagine concept art, ma adesso, grazie ai 20 Century Studios, possiamo dare un’occhiata alla prima immagine ufficiale di Avatar 2.

Potete vederla qui sotto:

Avatar 2, il film diretto da James Cameron, è il sequel in live action del film campione d’incassi Avatar del 2009. La storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nel primo Avatar. Ritorveremo i due protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad eplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l’umanità. La coppia si troverà inoltre a fare i conti con i problemi coniugali legati all’educazione dei propri figli.

Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana, raggiungono i protagonisti già visti nel primo film Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi.

Questo non sarà l’ultimo capitolo della serie, James Cameron infatti ha già pianificato la saga di Avatar attraverso altri quattro nuovi film.

I quattro sequel di Avatar sono in sviluppo dal 2017, avranno tutti un budget di circa 250 milioni di dollari, e usciranno fondamentalmente uno dopo l’altro, rappresentando un nuovo record per la Disney circa la fiducia finanziaria verso un progetto – un modo di fare molto simile a quello usato per Avengers Infinity War e Endgame.

L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 uscirà il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

