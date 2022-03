Avatar 2: il presidente dei 20th Century Studios è fiducioso che non sarà difficile coinvolgere di nuovo le persone

Sono passati 13 anni dall’uscita nelle sale di Avatar di James Cameron, che è diventato uno dei grandi successi al botteghino di tutti i tempi.

In molti si chiedono se Cameron sarà in grado di replicare quel tipo di successo con i sequel che sta attualmente sviluppando, mentre altri sono semplicemente fiduciosi circa il lavoro di uno dei grandi maestri del cinema.

Il primo sequel di Avatar uscirà nei cinema entro la fine dell’anno e il presidente dei 20th Century Studios Steve Asbell promette che sarà una saga “avvincente”. In un’intervista con THR, Asbell ha descritto il franchise e la saga, affermando che non sarà difficile convincere le persone a tornare.

“Questo non è solo un sequel, è una saga. Ed è una saga familiare. Sarà avvincente di per sé, ma sarà anche estremamente avvincente tornare a vedere quei personaggi e capire come sono evoluti. Non si tratta di Avatar. Quello è un film davvero grande, ma si tratta più di come Avatar è stato un momento culturale davvero importante per il pubblico. Non credo che sarà difficile convincere le persone a tornare.”