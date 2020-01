Avatar 2: James Cameron mostra alcuni primi concept art

In concomitanza con il CES di Las Vegas sono stati mostrati alcuni affascinanti concept art dedicati a Avatar 2 da James Cameron stesso. La didascalia che accompagna il concept spiega che nei sequel del grandissimo film che è Avatar non torneremo solo sua Pandora, ma esploreremo nuovi luoghi del pianeta.

Cameron è entrato a far parte di Ola Källenius, presidente di Daimler AG e capo di Mercedes-Benz Cars, per promuovere il suo prossimo film e parlare della collaborazione con il produttore tedesco di automobili sul concept car “Vision AVTR”, inclusa l’importanza della sostenibilità.

Disney – che ha acquisito il Gruppo Fox della 20th Century Fox l’anno scorso – ha programmato l’uscita di Avatar 2 per il 17 dicembre 2021, seguita da altri tre film di Avatar nel 2023, 2025 e 2027. Cameron promette che Avatar 2 includerà più veicoli e macchinari oltre alla moltitudine di forme di vita aliene del film originale del 2009.

“Adoro anche le cose difficili. Veicoli, veicoli spaziali, aerei, veicoli terrestri, armi, hardware. Sono un disadattato quando si tratta di quella roba”, ha detto Cameron in un’intervista al Roadshow di CNET. “Abbiamo molti veicoli fantastici per voi.”

Qui sotto potete vederli tutti:

Nel cast vedremo il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Sigourney Weaver. Tra le new entry Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin, CCH Pounder, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss e Jack Champion.

I sequel di Avatar sono stati scritti tutti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno; prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Le riprese dei primi due sequel sono partite ormai dal 25 settembre 2017 in California, per poi spostarsi in Nuova Zelanda e successivamente a Auckland. Il budget per la produzione è di circa 250 milioni di dollari a pellicola.

Avatar 2 arriverà al cinema il 17 dicembre 2021.

