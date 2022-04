Avatar 2: James Cameron rivela il titolo del sequel del film del 2009 al CinemaCon

Dopo mesi, anzi anni, di suspense, la Disney ha svelato oggi il primo trailer del sequel di Avatar di James Cameron, dando anche alla pellicola un titolo ufficiale.

Ora conosciuta come Avatar: The Way of Water, l’avventura fantascientifica dei 20th Century Studios uscirà al cinema a partire dal 14 dicembre. Il produttore Jon Landau è arrivato dalla Nuova Zelanda per fare la presentazione di Avatar 2.

“Uno dei punti di forza delle sceneggiature di Jim Cameron è che sono sempre temi universali e facilmente riconoscibili, che lui intreccia con loro. Al centro di ciascuno dei quattro sequel ci sarà la famiglia Sully. Ogni storia sarà a sé stante e ciascuna arriverà alla propria conclusione. Ci sarà una risoluzione soddisfacente per ogni film, ma se considerato nel suo insieme, il viaggio attraverso tutti e quattro creerà una saga epica più ampia.”

Stando a Landau, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga interconnessa quindi, ma ogni film funzionerà anche come preso a se stante.

Ma quello che vogliamo sapere è: cosa c’è nel trailer? Come Cameron ha sempre promesso, Avatar 2 si svolge dentro e intorno all’oceano. Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Saldana) hanno figli. “Ovunque andremo”, dice Sully. “So una cosa, questa famiglia è la nostra fortezza”.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

Stando alle informazioni, il primo trailer di Avatar: The Way of Water dovrebbe arrivare al cinema assieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

È stato anche rivelato che la Disney rilascerà nuovamente l’Avatar originale del 2009 il 23 settembre in tutto il mondo. Pic sta rimasterizzando audio e suoni.

