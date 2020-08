Avatar 2: Jon Landau mostra i concept di due veicoli sottomarini

Dopo la nuova immagine dal set di Avatar 2 che ha anticipato un’epica sequenza d’azione subacquea, oggi il produttore Jon Landau ha anticipato l’aspetto di alcuni veicoli sottomarini.

Per anni prima, durante e dopo l’uscita di Avatar di James Cameron, i fan del regista sono stati catturati dalle possibilità del suo film. È stata una lunghissima attesa per vedere quelle possibilità di nuovo sul grande schermo. Sebbene Avatar non sia più il film con il maggior incasso di tutti i tempi, i prossimi sequel di Cameron sono stati a lungo indicati come l’ennesima opportunità per il regista pluripremiato di stupire il mondo.

Il produttore di Avatar 2, Jon Landau, ha recentemente condiviso due immagini che mostrano due veicoli sottomarini degli umani che vedremo nei sequel.

La produzione dei sequel di Avatar è ripresa in Nuova Zelanda a giugno da quando quel paese è stato in grado di sradicare il coronavirus, portando a un senso di normalità e creando gelosia in tutto il mondo.

Nonostante il riavvio delle riprese, la Walt Disney Company ha ufficialmente posticipato la data di uscita di Avatar 2, 3, 4 e 5 con un ampio adattamento del calendario di rilascio. Avatar 2 era precedentemente programmato per il 17 dicembre 2021 e ora debutterà il 16 dicembre 2022.

Cameron ha precedentemente confermato che gli ecosistemi acquatici di Pandora saranno al centro dei film. Landau ha chiuso il sipario in una recente intervista parlando della trama generale del sequel, dicendo a RNZ: “Questa è la storia della famiglia Sully e di ciò che si fa per tenerla assieme. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, escono ed esplorano le diverse regioni di Pandora, spendendo abbastanza tempo sull’acqua, intorno all’acqua, nell’acqua”.

Le star Sam Worthington e Zoe Saldana riprenderanno i loro ruoli dal film del 2009, a cui si uniranno i membri del cast di ritorno Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald.

