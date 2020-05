Avatar 2: Jon Landau rivela nuovi dettagli sulla storia mentre la produzione riprende in Nuova Zelanda

La settimana scorsa abbiamo appreso dal produttore di Avatar, Jon Landau, che l’atteso Avatar 2 avrebbe ripreso la produzione in Nuova Zelanda dopo essere stato messo in pausa a causa dell’epidemia di coronavirus. Ora che il film è tornato alle riprese, Landau ha anticipato ciò che c’è in serbo per Avatar 2, con alcuni nuovi dettagli sulla storia generale che si svolgerà nel sequel.

Radio New Zealand (via Collider) ha raggiunto Jon Landau all’avvio della produzione. Essendo un paese piccolo, il governo della Nuova Zelanda è stato in grado di gestire il coronavirus in modo più efficace e ha fatto sentire sia Jon Landau che il regista James Cameron al sicuro nel tornare al lavoro.

“Ci sentiamo molto a nostro agio a causa delle azioni del tuo governo e anche della responsabilità che la gente ha assunto per frenare il virus lì”, ha detto Landau. “Quindi sentiamo che stiamo tornando nel posto più sicuro del mondo possibile grazie a un team di persone con cui abbiamo lavorato. Crediamo di avere un piano di sicurezza molto ponderato, dettagliato e diligente che proteggerà tutti il ​​più possibile in questi tempi senza precedenti.”

Durante la pausa, sono state rivelate nuove foto dal set di Avatar 2, anticipando veicoli acquatici che sembrano appartenere agli umani. Ma gli umani non saranno i soli ad esplorare i mari del lussureggiante pianeta. Pare infatti che Avatar 2 presenterà molti ambienti acquatici e Landau ha spiegato un po’ il perché.

“Questa è la storia della famiglia Sully e di ciò che si fa per tenere insieme la propria famiglia. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, escono ed esplorano le diverse regioni di Pandora, e passando un bel po’ di tempo sull’acqua, intorno all’acqua, e nell’acqua.”

Non sembra molto, ma ciò indica che i Na’vi sono ancora in pericolo, e che i militari terrestri lo rappresenteranno. Il sequel continuerà una trama che fa eco alla situazione dei nativi americani o di qualsiasi immigrato che è stato costretto a diventare un profugo. La domanda che molte persone si sono poste è se gli stessi spettatori che hanno trasformato Avatar in uno dei più grandi guadagni al botteghino di tutti i tempi, siano ancora curiosi verso Avatar 2 dopo tutti questi anni. Quando il film arriverà nelle sale il prossimo inverno, saranno passati 12 anni dall’uscita del primo film. L’interesse sarà ancora lì? Landau non sembra preoccuparsene, dicendo:

“Penso… perché le persone si rivolgono al divertimento oggi, più che mai? Penso che sia per scappare, sfuggire al mondo in cui ci troviamo. Penso che con Avatar, abbiamo l’opportunità di consentire alle persone di scappare in un mondo incredibile con personaggi incredibili, più o meno allo stesso modo che Peter Jackson è stato in grado di fare con Il Signore degli Anelli.”

