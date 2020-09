Avatar 2: Sigourney Weaver in alcune nuove foto dal set acquatico

James Cameron ha rilasciato un sacco di immagini per stuzzicare i fan circa le riprese dei suoi sequel di Avatar in Nuova Zelanda.

La maggior parte a base d’acqua, con il nuovo membro del cast Kate Winslet, un “Crabsuit” e immagini concettuali piene di spiagge. Ora, la stessa regina delle donne forti della fantascienza, Sigourney Weaver, è tornata per eseguire un’acrobazia subacquea.

“Dal set dei sequel di Avatar, Sigourney Weaver non si allontana mai da un’acrobazia, nemmeno quando è sott’acqua!” dice l’account Twitter ufficiale di Avatar giovedì con un paio di immagini.

La dottoressa Grace Augustine di Weaver sembrava spacciata nell’originale Avatar del 2009, colpita al torso durante una fuga nel complesso degli umani sul pianeta Pandora. Jake Sully, interpretato da Sam Worthington che è anche tornato per i sequel, la aiuta a vivere abbastanza a lungo da raggiungere l’Albero delle Anime. I Na’vi trasferiscono la sua coscienza al corpo di un avatar, creando un collegamento neurale che permette ai suoi ricordi di essere salvati nell’ecosistema di Pandora.

Non sappiamo molto su come Grace o Weaver si inseriscano nei sequel (cinque in totale), il primo dei quali uscirà il 16 dicembre 2022. Le riprese live-action di Avatar 2 e 3 sono iniziate contemporaneamente nel 2019 in Nuova Zelanda. Da allora, abbiamo visto un set gigantesco, un’inquadratura subacquea, un “Crabsuit”, Winslet mentre eseguiva performance di motion capture con altri del cast, così come un mucchio di immagini concettuali.

La produzione dei sequel di Avatar è ripresa in Nuova Zelanda a giugno da quando quel paese è stato in grado di sradicare il coronavirus, portando a un senso di normalità e creando gelosia in tutto il mondo.

Nonostante il riavvio delle riprese, la Walt Disney Company ha ufficialmente posticipato la data di uscita di Avatar 2, 3, 4 e 5 con un ampio adattamento del calendario di rilascio. Avatar 2 era precedentemente programmato per il 17 dicembre 2021 e ora debutterà il 16 dicembre 2022.

Cameron ha precedentemente confermato che gli ecosistemi acquatici di Pandora saranno al centro dei film. Landau ha chiuso il sipario in una recente intervista parlando della trama generale del sequel, dicendo a RNZ: “Questa è la storia della famiglia Sully e di ciò che si fa per tenerla assieme. Jake e Neytiri hanno una famiglia in questo film, sono costretti a lasciare la loro casa, escono ed esplorano le diverse regioni di Pandora, spendendo abbastanza tempo sull’acqua, intorno all’acqua, nell’acqua”.

Le star Sam Worthington e Zoe Saldana riprenderanno i loro ruoli dal film del 2009, a cui si uniranno i membri del cast di ritorno Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald.

