Avatar 2: una nuova foto dietro le quinte mostra i protagonisti nelle riprese acquatiche

Attraverso l’account ufficiale twitter della pellicola di James Cameron, è stata pubblicata una foto dietro le quinte di Avatar 2, che mostra Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington e Cliff Curtis in una immensa piscina alle prese con le riprese acquatiche del film.

In allegato alla foto una descrizione recita: “La maggior parte del motion capture si è svolta in questa enorme vasca da 3.4000 metri cubi, costruita appositamente per i sequel”, e nella immagine possiamo notare una serie di palline dl colore azzurro in sospensione dopra l’acqua, che immaginiamo servano per riprodurre fedelmente il movimento del liquido.

Qui sotto potete vedere l'immagine:

