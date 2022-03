Avatar 2: Zoe Saldana rivela di aver visto i primi minuti del film: “Mi sono commossa”

Sono passati 13 anni dall’uscita nelle sale di Avatar di James Cameron, che è diventato uno dei grandi successi al botteghino di tutti i tempi.

In molti si chiedono se Cameron sarà in grado di replicare quel tipo di successo con i sequel che sta attualmente sviluppando, mentre altri sono semplicemente fiduciosi circa il lavoro di uno dei grandi maestri del cinema.

Zoe Saldaña ha un messaggio per gli spettatori prima dell’uscita di Avatar 2 questo dicembre: “È decisamente un salto dal primo Avatar, quindi dovete prepararvi. Sarà un’avventura che non dimenticherete“. James Cameron ha trascorso oltre un decennio a sviluppare il sequel del suo Avatar, che vedrà ancora una volta nel cast Saldaña e Sam Worthington.

“Sento la mia voce strozzarsi solo a parlarne”, ha detto Saldaña al giornalista Kevin McCarthy sul sequel di Avatar. “Ho potuto vedere solo 20 minuti del secondo capitolo, poco prima della fine dell’anno, l’anno scorso. E rimasi senza parole. Mi sono commossa.”

Non si sa molto di Avatar 2 a parte il fatto che è incentrato sui figli dei personaggi di Worthington e Saldaña del film originale. Il film esplorerà anche i mondi sottomarini di Pandora, motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per essere realizzato, poiché Cameron ha dovuto far avanzare la tecnologia per registrare il motion capture sott’acqua. I nuovi membri del cast includono la star di Titanic, Kate Winslet, che è nota sul set per aver trattenuto il respiro per quasi 8 minuti durante le riprese in una cisterna d’acqua.

“Jim è stato finalmente in grado di vincere quella sfida, tutta quella cosa che non puoi imitare l’acqua, virtualmente, attraverso la performance capture”, ha detto Saldaña. “Quella era solo una sfida che aveva deciso di prendere, e gli ci sono voluti anni, e ce l’ha fatta. Ce l’ha fatta. È potente, avvincente. È anche un grande banditore. Ha un cuore molto delicato, motivo per cui lo protegge così tanto. E penso che sia in grado di avere uno sfogo attraverso le storie che crea.”

Avatar 2 uscirà il 16 dicembre.

