Avatar: David Thewlis entra a far parte del cast dei sequel

David Thewlis entra a far parte del cast dei sequel di Avatar, ma non apparirà in Avatar 2.

La produzione di Avatar 2 dovrebbe essere finalmente terminata, o comunque nelle ultime fase di riprese, ma ciò nonostante sappiamo già che arriveranno altri tre sequel ambientati sul pianeta di Pandora. Non abbiamo idea di cosa ha in mente James Cameron per continuare per così tanto tempo un franchise, ma sembra che stia arricchendo il suo cast con dei nomi veramente molto interessanti.

L’ultimo arrivato è l’attore britannico David Thewlis, noto ai più per esser stato il Professor Lupin nella saga di Harry Potter, ma anche per aver interpretato Ares nell’ancor più recente Wonder Woman. La cosa interessante è che Thewlis è stato confermato nel cast dei sequel di Avatar, ma non di Avatar 2.

La notizia è stata riportata in modo errato da diversi siti e riviste, ma in una recente intervista con Collider lo stesso Thewlis ha precisato che i piani sono quelli di farlo apparire nei sequel successivi ad Avatar 2:

Niente potrebbe essere più diverso di Avatar. Non ricordo nulla di simile tra ciò che ho avuto la fortuna di fare in passato, neanche lontanamente. Devo specificare però che non sarò in Avatar 2. So che su un magazine britannico è girata questa voce. No, non sarò in Avatar 2! Sarà in Avatar 3, che è stato girato insieme al secondo capitolo. I piani sono quelli di far tornare il mio personaggio anche in Avatar 4 e 5. Ci tenevo a chiarire questa cosa.

D’altronde era alquanto prevedibile, visto che la produzione di Avatar 2 è iniziato anni e anni fa, e sarebbe alquanto strano se un attore si unisse al cast solo ora. Ad ogni modo, non vedo l’ora di scoprire quale personaggio questo ottimo attore interpreterà nei film successivi.

Avatar 2 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi il 17 dicembre 2021, con James Cameron alla regia, su una sceneggiatura di Josh Friedman e dello stesso Cameron, e con Jon Landau e James Cameron come produttori. La fotografia è a cura di Russell Carpenter.

Nel cast Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), David Thewlis (Peylak), Cliff Curtis (Tonowari), Jemaine Clement (Dr. Ian Garvin), Oona Chaplin (Varang) e Kate Winslet (Ronal) e Vin Diesel.

