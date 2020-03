Avatar: Disney ha sospeso la produzione dei sequel a causa del Coronavirus

Walt Disney Pictures ha sospeso la produzione dei sequel Avatar di James Cameron in Nuova Zelanda.

Il produttore Jon Landau ha dichiarato a The New Zealand Herald:

“L’abbiamo ritardato. Avevamo intenzione di venire venerdì sera con un gruppo di persone e di ricominciare da capo e abbiamo preso la decisione di fermarci e continuare a lavorare qui Los Angeles, e di venire un po’ più tardi di quanto avessimo previsto. Siamo nel mezzo di una crisi globale e non si tratta dell’industria cinematografica. Penso che tutti debbano fare ora tutto ciò che possono, come diciamo qui, per appiattire la curva del Coronavirus.”

Lo studio VFX Weta continuerà a lavorare sul lato digitale dei film mentre la crew camera principale rimarrà ferma.

Cameron, Landau e il loro team hanno lavorato contemporaneamente su Avatar 2 e Avatar 3, ed entrambi i film avrebbero dovuto cominciare a venir girati in primavera. L’anno scorso, la Disney ha inserito cinque film di Avatar nel suo programma di rilascio, con la prima release fissata nel 2021 e le altre a intervalli di due anni successivi.

Non si sa ancora se e come questo ritardo influenzerà i piani della Disney per il franchise.

Avatar è l’ultimo di una serie di film a grande budget colpiti dalla pandemia di COVID-19. Lunedì Warner Bros. ha annunciato di aver interrotto la produzione di The Matrix 4 e avrebbe ritardato l’inizio della produzione di Animali fantastici 3, infine ha anche annunciato l’interruzione della produzione di The Batman per due settimane.

