Avatar: James Cameron anticipa i diversi biomi che vedremo nei sequel

Il regista di Avatar: La Via dell’Acqua, James Cameron, ha anticipato che Avatar 3 potrebbe esplorare nuovi ambienti di Pandora, sottolineando che tutto ciò che gli spettatori “hanno bisogno di vedere” è sul pianeta.

Mentre Avatar 2 ha battuto i record al botteghino, Avatar 3 è all’orizzonte, con Cameron in prima linea nella creazione del clamore per il trequel . Il pluripremiato regista ha precedentemente anticipato che “avrà presto delle conversazioni con i capi della Disney” sul “piano di sviluppo di Avatar 3”, principalmente proprio grazie al successo de La Via dell’Acqua.

Per quanto riguarda i dettagli della trama di Avatar 3, Cameron ha anche condiviso che sta pianificando di introdurre un nuovo tipo di Na’vi nel film, vale a dire il “popolo della cenere”, e dare forma ad un bioma vulcanico per loro.

Ora sono emersi ulteriori dettagli sul terzo film del franchise di Avatar. Parlando con B TV Korea, il regista di Avatar: La Via dell’Acqua, James Cameron, ha anticipato quali biomi e ambientazioni potremmo vedere in Avatar 3.

Cameron ha prima sottolineato che tutto ciò che il pubblico ha bisogno di vedere è su Pandora, sottolineando che non ha bisogno di andare su altri pianeti per raccontare la storia di Avatar. Il regista di Titanic ha poi lasciato intendere che Avatar 3 potrebbe portare il pubblico nel deserto, sulle montagne, e nella tundra e persino nella regione polare.

“Tutto ciò che dobbiamo dire e vedere è su Pandora. Non devo andare su altri pianeti per raccontare la storia. Quindi possiamo andare nel deserto. Possiamo andare in montagna. Possiamo andare nella tundra, nella foresta con un clima temperata, non solo nella foresta pluviale. Possiamo andare nella regione polare. Vedremo molto e vedremo come le diverse culture si sono adattate agli ambienti nei diversi film.”

Cameron ha anche detto che Avatar 3 potrebbe “andare in alcuni posti che sono molto difficili da descrivere”, stuzzicando che “ci sono delle immagini straordinarie” che non vede l’ora di mostrare.

“E andremo anche in alcuni posti che sono molto difficili da descrivere. Sono sicuro che saranno molto difficili da realizzare. Ma ci sono alcune immagini straordinarie che sono entusiasta di potervi mostrare. Ma tutto dipende dal successo o meno di Avatar: La Via dell’Acqua. Non vogliamo fare un sequel di un film che non funziona bene. Quindi, si spera, le persone apprezzeranno questo film, si innamoreranno di questi personaggi e poi vorranno vedere cose nuove.”

