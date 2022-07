Avatar: James Cameron spiega che potrebbe lasciare i sequel dopo il terzo a un altro regista

James Cameron è sempre stato un regista con una visione – un regista che vede e immagina possibilità che il resto di noi non può. E dopo aver cambiato il mondo del cinema con Avatar, prendendo un’idea semplice ma d’alto livello trasformandola nel film con il maggior incasso di tutti i tempi, la sua visione successiva è stata quella di creare una nuova, epica saga lunga quattro film ambientata nello stesso universo.

Il primo di quei film, Avatar: La Via dell’Acqua, uscirà nei cinema a dicembre e il terzo film, ancora senza titolo, seguirà nel 2024, dopo essere stato girati l’uno dopo l’altro.

Successivamente, Avatar 4 e 5 entreranno in produzione, e mentre tutta questa impresa è stata un’idea di Cameron, una cosa meno certa è se sarà lui a dirigere quegli ultimi due film.

Parlando con Empire nel prossimo numero in esclusiva mondiale di Avatar: La Via dell’Acqua, il leggendario regista ha parlato dei suoi piani per i film successivi, inclusa la possibilità che possa nominare qualcun altro per portare la saga alla sua conclusione.

“Gli stessi film di Avatar consumano tutto”, ammette Cameron. “Ho anche altre cose che sto sviluppando che sono eccitanti. Penso che alla fine col tempo – non so se sarà dopo il terzo – vorrò passare il testimone a un regista di cui mi fido, così potrò passare a fare altre cose. O forse no. Non lo so.”

In precedenza, Cameron ha consegnato Alita: Angelo della Battaglia – un progetto che da tempo intendeva adattare per il grande schermo – al regista Robert Rodriguez, pur rimanendo a bordo come produttore esecutivo e co-sceneggiatore. Tuttavia, Avatar è il mondo di Cameron – e sembra particolarmente entusiasta di dove andrà la storia nei film successivi.

“Tutto quello che ho da dire sulla famiglia, sulla sostenibilità, sul clima, sul mondo naturale, sui temi che sono importanti per me nella vita reale e nella mia vita cinematografica, posso dirlo su questa tela”, spiega. “Mi sono emozionato di più man mano che andavo avanti. Il quarto film è un tappo. È un figlio di puttana. Spero davvero di farcela. Ma dipende dalle forze di mercato. Il tre è già previsto, quindi uscirà a prescindere. Spero davvero che riusciremo a fare quattro e cinque perché è una grande storia, in definitiva.”

