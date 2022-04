Avatar: La Via dell’Acqua, 4 prime immagini si fanno strada online prima del rilascio del trailer

Il seguito di Avatar è passato dal non mostrare nulla al mostrare tutto in una volta.

Dopo una breve descrizione di un filmato che è stato mostrato al CinemaCon, il suo logo, il titolo ufficiale e qualche rassicurazione sul ritorno al cinema del maestro James Cameron, ora possiamo rivelare alcune immagini ufficiali.

Come sappiamo, il primo contatto col film doveva avvenire tramite il trailer ufficiale, che sarebbe stato trasmesso prima della proiezione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma come sappiamo le cose non sempre vanno come si pensa. Questo nuovo capitolo della storia di Jake Sully e il mondo di Pandora si concentrerà questa volta sul mondo acquatico, lasciando le montagne fluttuanti e le specie alate per un fantastico lavoro di rappresentazione grafica dei paesaggi acquatici.

Fin dal primo momento si è detto che l’acqua avrebbe avuto un ruolo speciale in questo lungometraggio, e sembra che sarà così, visto che la maggior parte delle immagini che sono state viste sono legate a momenti in cui i personaggi esplorano i mari e gli oceani di Pandora. Jake Sully, come potrebbe essere altrimenti, ha un ruolo speciale, così come il legame con gli animali che compongono la storia e l’importanza della famiglia.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Stando a Landau, il viaggio attraverso tutti e quattro i film creerà una saga interconnessa quindi, ma ogni film funzionerà anche come preso a se stante.

Ma quello che vogliamo sapere è: cosa c’è nel trailer? Come Cameron ha sempre promesso, Avatar 2 si svolge dentro e intorno all’oceano. Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Saldana) hanno figli. “Ovunque andremo”, dice Sully. “So una cosa, questa famiglia è la nostra fortezza”.

Il sequel sembra ancora più sbalorditivo nella sua “grafica blu intenso” rispetto al film del 2009. Tante creature nuove: vediamo i Na’vi su pesci volanti, uccelli, creature che comunicano con una balena, eppure in qualche modo divisi nonostante la loro affinità con la natura. Le persone aliene sono divise, combattono l’una contro l’altra in una lotta tra pistole e frecce. È davvero un mondo completamente nuovo che alza la posta in gioco del precedente film 3 volte vincitore di Oscar.

Stando alle informazioni, la Disney rilascerà nuovamente l’Avatar originale del 2009 il 23 settembre in tutto il mondo. Pic sta rimasterizzando audio e suoni.

